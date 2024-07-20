Показан корейский седан, который бросит вызов Mercedes-AMG S63 E-Performance

Компания Genesis уделила немало внимания своему недавно созданному люксовому подразделению Magma, представив в последние месяцы несколько концептов и серийных автомобилей.

Согласно последним сообщениям из Кореи, у Genesis спрятан большой туз в рукаве: по слухам, речь идет о концепте большой «Магмы», которая в настоящее время находится в разработке.

Никакой информации о дизайне концепта пока нет, но, как сообщается, он будет соответствовать внушительному размеру Genesis G90.

Как пишет издание «The Korea Herald», инженеры Genesis работают над специальным шасси для новой концепции. Ключевая задача состоит в том, чтобы привнести спортивную динамику вождения в автомобиль с такой большой площадью.

Если проект окажется успешным, этот подход может быть применен к будущим высокопроизводительным седанам и внедорожникам от премиального бренда Hyundai Group.

На данный момент нет ни слова о силовом агрегате для этого концепта. Тем не менее высокопроизводительная электрифицированная установка выглядит как наиболее приемлемый вариант. Официальные лица Genesis уже подтвердили планы по интеграции гибридной технологии в свою линейку в ответ на растущий спрос.

Гибридный V6 в концепте Gran Racer Vision GT выдавал внушительные 1540 л.с. (1133 кВт / 1561 л.с.). Так что даже малая часть этой мощности в роскошном седане Magma была бы заманчивой и наверняка сделала бы эту модель конкурентом Mercedes-AMG S63 E-Performance.