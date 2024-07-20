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Показан корейский седан, который бросит вызов Mercedes-AMG S63 E-Performance

Раскрыты свежие подробности

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Genesis уделила немало внимания своему недавно созданному люксовому подразделению Magma, представив в последние месяцы несколько концептов и серийных автомобилей. 

Согласно последним сообщениям из Кореи, у Genesis спрятан большой туз в рукаве: по слухам, речь идет о концепте большой «Магмы», которая в настоящее время находится в разработке.

Никакой информации о дизайне концепта пока нет, но, как сообщается, он будет соответствовать внушительному размеру Genesis G90. 

Genesis Magma Range 1

Как пишет издание «The Korea Herald», инженеры Genesis работают над специальным шасси для новой концепции. Ключевая задача состоит в том, чтобы привнести спортивную динамику вождения в автомобиль с такой большой площадью. 

Если проект окажется успешным, этот подход может быть применен к будущим высокопроизводительным седанам и внедорожникам от премиального бренда Hyundai Group. 

Genesis G90 Magma Render CarScoops 1

На данный момент нет ни слова о силовом агрегате для этого концепта. Тем не менее высокопроизводительная электрифицированная установка выглядит как наиболее приемлемый вариант. Официальные лица Genesis уже подтвердили планы по интеграции гибридной технологии в свою линейку в ответ на растущий спрос.

Гибридный V6 в концепте Gran Racer Vision GT выдавал внушительные 1540 л.с. (1133 кВт / 1561 л.с.). Так что даже малая часть этой мощности в роскошном седане Magma была бы заманчивой и наверняка сделала бы эту модель конкурентом Mercedes-AMG S63 E-Performance.

Источник:The Korea Herald
Фото:CarsCoops

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