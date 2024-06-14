Новый кросс-купе Hyundai оказался дороже BMW X6

Премиальный суббренд Hyundai, известный в мире как Genesis, представил купеобразную версию кроссовера GV80 осенью прошлого года, но ценник на машину раскрыл только сейчас. Ни у кого не было сомнений о том, что Coupe окажется дороже обычного «паркетника», но итоговая стоимость машины превзошла все ожидания.

Как сообщает портал «CarsCoops», стартовая цена Genesis GV80 Coupe составит 79 тысяч 950 долларов (7 миллионов рублей). Это на 21 тысячу 250 долларов (1,8 миллиона рублей) дороже, чем стоит простой GV80.

Более того, это даже больше, чем просит BMW за свой кроссовер X6 (на 5 тысяч 450 долларов или 478 тысяч рублей).

Высокая цена корейского кросс-купе вызвала у американских покупателей небольшой шок, но в Hyundai намекают, что для нее есть веские причины. Автомобиль будет поставляться в двух хорошо оснащенных версиях, а также лишится варианта с базовой 2,5-литровой «турбочетверкой», которая есть у простого GV80.

Внешне купеобразный «паркетник» отличается от своей классической версии спортивным силуэтом, который обеспечивает ему покатая линия с панорамным люком, более продвинутой светодиодной оптикой и 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.

В салоне кроссовера расположится 27-дюймовый OLED-дисплей мультимедийной системы, акустика премиум-класса Bang & Olufsen, а также будет использована отделка из кожи наппа и матового дерева.

Под капот машины установят 3,5-литровый V6 с двойным «наддувом», выдающий 375 лошадиных сил и 530 Нм. Он будет состыкован с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода с электронным дифференциалом повышенного трения и специальной подвеской.

Более производительный GV80 Coupe сможет похвастать двигателем на 409 «сил» и 548 Нм, усиленными тормозными механизмами и выхлопной системой, а также отделкой из углеволокна.

В продажу в Северной Америке автомобиль поступит в течение этого лета.