Эти подержанные автомобили не ломаются: их советуют покупать и ничего не бояться

С ростом цен на новые автомобили многие покупатели ринулись на вторичный рынок, который хоть и позволяет приобрести машину по более низкой цене, но таит в себе определенные риски, в том числе купить авто, склонное к поломкам.

Редакция американского издания «CarBuzz» составила список из десяти подержанных автомобилей, которые очень надежны, а значит их можно покупать с высокой уверенностью, что они не сломаются.

1 место – Lexus RX

Предыдущее поколение Lexus RX было построено так, чтобы быть удобным, беспроблемным и безопасным автомобилем. Это подтверждают и его оценки во всевозможных рейтингах надежности.

Утверждается, что за долгие годы японцы устранили практически все технические недостатки этой модели, а значит ее можно считать одним из лучших выборов, когда речь заходит о подержанной машине.

2 место – Kia Optima

Седан среднеразмерного сегмента, который больше не выпускается, но по-прежнему очень популярен среди покупателей. И не зря. Машина зарекомендовала себя как очень надежная и не уступающая по этому показателю знаменитым Toyota Camry и Honda Accord.

3 место – BMW 4-Series

Один из немногих европейских автомобилей с высоким рейтингом надежности в люксовом сегменте. «Четверка» доступна сразу в нескольких кузовах: от 2-дверного купе до кабриолета, а также может похвастать богатым оснащением.

4 место – Mini Cooper

Многие уверены, что созданный руками BMW хэтчбек Mini Cooper ненадежен, но американцы с этим не согласны и ставят машину на четвёртую строчку этого рейтинга. Машину оценили даже выше, чем ее знаменитых конкурентов, включая Mazda MX-5 Miata, Toyota BR86 и Honda Civic Si.

5 место – Toyota Highlander

Семейный кроссовер «Тойоты», который оказался в этом рейтинге по тем же причинам, что и Lexus RX. И это надежность. Автомобиль построен на проверенной временем платформе и обладает безотказным мотором, а также отличной вместительностью.

Далее в этом ТОП-е расположились: Kia Sportage, Chevrolet Blazer, Chevrolet Tahoe, Toyota 4Runner, а замкнул десятку лучших Lexus GX.