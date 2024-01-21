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Новая версия самого маленького кроссовера Hyundai начинает сбрасывать камуфляж

Ее продажи начнутся уже в этом году

Текст: Михаил Романченко
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В 2021 году в модельной гамме Hyundai появился 3,6-метровый кроссовер начального уровня с ДВС, ставший самым маленьким SUV компании. Прошло несколько лет и Casper (именно так называют эту машину) готовится получить новую версию, которая будет работать исключительно на электричестве.

Hyundai Casper EV уже несколько раз попадался в объективы фотошпионов еще в прошлом году, но каждый раз такой «паркетник» был облачен в плотную черную маскировку.

Тогда как теперь, прототип, замеченный на дорогах общего пользования в Японии, прикрыт обычной тонкой пленкой, сквозь которую можно обнаружить его характерные экстерьерные особенности. 

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Так, к примеру, на электрические «Касперы» установлена новая полностью светодиодная оптика, получившая рисунок в виде пикселей.

А еще субкомпакту достанутся колесные диски собственного дизайна, специальная пластина на месте, где у бензинового кроссовера установлена радиаторная решетка, а также лидар на верхней кромке лобового стекла, который может отвечать за некоторые функции автономного управления.

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Ожидается, что Casper EV прибавит в размерах колесной базы по сравнению с аналогом, работающим на ДВС, благодаря чему в автомобиль можно будет интегрировать тяговый аккумулятор емкостью 35,2 кВт/ч. Кроме того, за счет этого увеличится пространство для ног пассажиров заднего ряда. 

Какой электрический силовой агрегат будет приводить в движение новинку пока неизвестно, но, вероятно, в качестве него может выступить двигатель, заимствованный у недавно обновленного кейкара Kia Ray мощностью 87 лошадиных сил. 

Фото:AutoSpy

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