Раскрыт прочный внедорожник, который можно купить всего за полмиллиона рублей

Полмиллиона рублей совсем не та сумма, с которой стоит заниматься поиском на вторичном рынке выносливого внедорожника. Но если хорошо покопаться в предложениях можно обнаружить, что как минимум один автомобиль соответствует этим критериям. Что это за машина – в материале Daily-Motor.Ru.

Как известно, сегодня в России 500 тысяч рублей совершенно не те деньги, что были даже десять лет назад. И их не хватит на покупку даже новой Lada Granta, не говоря уже о не сильно старом внедорожнике.

Однако Suzuki Grand Vitara первого поколения несмотря на возраст способен удивить не только своей невысокой ценой, которая укладывается в эту сумму, но и прочной конструкцией.

Большая часть из таких внедорожников, выставленных на продажу в России, имеют возраст за двадцать лет. Среди них немало предложений с различными типами двигателей, но наиболее беспроблемным считается 2-литровый бензиновый агрегат, выдающий 128 лошадиных сил.

Особого внимание в первом Grand Vitara заслуживают детали полного привода, в частности передний редуктор и «раздатка», которые могут перед своей скорой кончиной активно извергать масло.

Что касается других нюансов, связанных с этой моделью, то стоит обязательно следить за состоянием кузовных элементов и рамы, подверженных коррозии.

В остальном же это очень надежный, проходимый и главное дешевый внедорожник, который является чуть ли не единственным отличным выбором в своем сегменте в обозначенную сумму.