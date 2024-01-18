Названы самые быстрые седаны в мире 

Большинство рейтингов самых быстрых автомобилей в мире основывается на времени разгона машин с места до 100 км/ч, либо на их максимальной скорости.

Редакция американского издания «HotCars» решила пойти иным путем и составила ТОП самых динамичных седанов, подсчитав скорость прохождения ими четверти мили. Это отрезок в 402 метра, который соответствует гоночной дистанции в драг-рейсинге.

В итоге самым быстрым седаном на планете оказалась электрическая модель Lucid Air Sapphire, способная проехать четверть мили всего за 8,95-секунды. Машина использует сразу три электромотора общей мощностью в 1234 лошадиные силы и обладает максимальной скоростью в 329 км/ч.

Серебро в рейтинге досталось Tesla Model S Plaid. «Заряженная» версия обычной четырехдверки Model S способна проезжать дистанцию в 402 метра за 9,23-секунды. Помогает ей в этом три электрических двигателя с суммарного сдачей в 1020 лошадиных сил, а также максимальная скорость в 322 км/ч.

Замкнул тройку самых быстрых седанов в мире Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Jailbreak. По подсчетам журналистов, американской 4-дверке с 6,2-литровым бензиновым V8 мощностью 807 лошадиных сил отрезок в четверть мили покоряется всего за 10,6-секунды. Максимальная скорость машины равна 326 километрам в час.

В ТОП-10 рейтинга также вошли:

4) BMW M5 CS – 10,6-секунды;

5) BMW M5 Competition – 10,9-секунды;

6) Mercedes-AMG E63 S – 11,2-секунды;

7) Jaguar XE Project 8 – 11,3-секунды;

8) Bentley Flying Spur Speed – 11,4-секунды;

9) Cadillac CT5-V Blackwing – 11,4-секунды;

10) Tesla Model 3 Performance – 11,3-секунды.