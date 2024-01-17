Одержимость «Тойотой»: мужчина покупал Land Cruiser каждый месяц прошлого года

Многие мальчишки в детстве вешали на стену своей комнаты плакат с изображением машины мечты, но у уже взрослого мужчины детская одержимость автомобилями вышла далеко за пределы постеров и дошла до крайности.

Речь идет о Чаде Насире, проживающем в США (штат Мичиган). Мужчина обладает коллекцией из 24 автомобилей Toyota Land Cruiser. Но интересно не это, а то, сколько таких машин он приобрел за прошлый год.

Как пишет издание «Autoevolution», за последний год Насир покупал от одного до двух внедорожников Land Cruiser каждый месяц. И останавливаться фанат «Тойоты» на этом, похоже, не собирается.

В коллекции жителя США есть машины как с пробегом менее 100 тысяч километров, так и более 300 тысяч км. Но независимо от возраста и километража все они находятся в рабочем состоянии.

Самый старый из них – внедорожник FJ40 LX 1984 года, но ежедневно Насир передвигается не на нем, а на Land Cruiser 80 VXR Limited 1997 года выпуска. Он помнит каждую деталь обо всех автомобилях, которые приобрел, включая их год выпуска, месяц покупки, пробег, а также проблемы, которые нужно устранить.

В настоящее время поклонник «Ленд Крузеров» ожидает доставку еще трех таких внедорожников. Один из них едет из Катара, второй из Йемена, а третий из Омана, что должно расширить его коллекцию до 27 машин.