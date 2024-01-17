Неприхотливый и безотказный седан с АКПП по цене до 500 тысяч рублей: он существует 

В современном мире сумма до полумиллиона рублей вряд ли даст возможность покупателю приобрести на российском автомобильном рынке что-то поистине неприхотливое и надежное. Но если копнуть очень глубоко, то можно обнаружить, что такие машины существуют. Одну из них назвала редакция Daily-Motor.Ru.

Автомобиль носит название Nissan Almera Classic и считается итерацией истиной «Альмеры» в кузове N16. От оригинала машина отличается дизайном, но технически является практически идентичной этой модели.

Четырехдверка отлично показала себя в отечественных климатических и дорожных условиях. И все потому, что перед началом производства и продаж (одно время машину даже собирали в России) седан адаптировали под все эти нюансы.

У нее был кузов, который неплохо сопротивлялся коррозии, а также комфортная и надежная подвеска плюс замечательная ремонтопригодность. Но, пожалуй, одним из самых главным преимуществ Almera Classic стал ее безотказный двигатель.

1,6-литровый атмосферный мотор Nissan с индексом QG16DE мощностью 107 лошадиных сил был создан таким образом, чтобы быть максимально простым, а значит надежным. Ресурс силового агрегата при должном обслуживании способен превышать отметку в 300 тысяч километров.

Что касается коробок передач, то «автомат» в случае с Almera Classic является даже надежнее «механики».

4-диапазонная автоматическая трансмиссия японской фирмы Jatco RE4F03A создана еще в конце 80-х годов прошлого столетия и благодаря устаревшей, но проверенной временем конструкции, умеет выхаживать примерно столько же, сколько двигатель (то есть более трех сотен тысяч км).

За сумму в 500 тысяч рублей сегодня можно расчитывать на Almera Classic начальных годов выпуска (2006-2008 годы). Это будут машины с пробегом 200 тысяч километров, а это значит, что такие автомобили еще сохраняют свой заводской ресурс и способны радовать владельца беспроблемной эксплуатацией пять, а то и более лет.