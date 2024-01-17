Раскрыты 4 электромобиля, которые ломаются в 2 раза чаще остальных

Электромобили стали привлекательны не только из-за их незначительного воздействия на окружающую среду, но и из-за минимального количества деталей, что сокращает вероятность их частых поломок. Но даже среди электрокаров найдется несколько моделей, которые не способны похвастать безотказностью.

Эксперты издания «Finance.Yahoo» назвали четыре электрических автомобиля, от которых стоит держаться подальше.

Tesla Model X

Когда речь заходит об электрокарах, машины Tesla, вероятно, приходят на ум одними из первых. Модели американской марки мгновенно узнают на улице по шикарному экстерьеру и продвинутым технологиям, но с надежностью у некоторых из них все не так замечательно.

Одной из распространенных проблем автомобиля Model X, к примеру, является быстрая разрядка тягового аккумулятора и посторонние шумы в подвеске, заставляющие владельцев машин периодически заезжать в сервис на ее ремонт.

Hyundai Kona Electric

«Батарейная» версия субкомпактного кроссовера Hyundai стоит гораздо дешевле, чем Tesla Model X, но также часто сталкивается с механическими неисправностями. Одна из них связана с отказом тяговой батареи и даже самого электромотора.

Кроме того, владельцы этой модели сетуют на периодические трудности с зарядкой машины, включая ее медленную скорость или даже полный отказ системы.

Ford Mustang Mach-E

Покупатели хвалят эту модель за то, что она приятна глазу и обладает отличными характеристиками. Вот только с надежностью у нее все не так хорошо, как с внешностью и производительностью.

По словам экспертов, Ford Mustang Mach-E – это еще один пример электромобиля, в котором покупатели жалуются на множество проблем с батареей (разрядка и внезапное падение запаса хода, а также перегрев аккумулятора).

Smart EQ Fortwo

Крошечный электромобиль, который легко парковать. И это лишь одно из его немногих преимуществ. Дело в том, что запас хода такого Smart крайне невелик (в среднем 95 км). А если использовать быструю зарядку очень часто, то и этот показатель постепенно сойдет на нет и создаст необходимость замены дорогостоящей батареи.