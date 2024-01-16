Выбрав «неправильный» цвет машины можно потерять деньги

Несмотря на то, что по российскому рынку это совсем не скажешь, автомобили имеют свойство со временем терять в цене. Причем сильнее остальных делают машины, цветовая палитра которых была выбрана покупателем неверным образом.

Согласно последнему исследованию, проведенному известным изданием «iSeeCars», цвета автомобилей оказывают серьезное влияние на амортизацию. Если быть точнее, то неудачный выбор палитры кузова машины может привести к потере стоимости машины, которая окажется на 14,3% выше, чем в среднем по рынку.

Результаты анализа показывают, что цветом, который заставляет автомобиль за 3 года эксплуатации терять 25,9% цены, является золотой. Это на 3,4% выше, чем в среднем среди всех цветов.

На втором месте по этому показателю идет коричневый с амортизацией в 24 процента, а тройку неожиданно замыкает черный (23,9%). Гораздо лучшие показатели демонстрируют два другие цвета кузова: серебристый и пурпурный. Согласно подсчетам, автомобили в этих палитрах за 3 года эксплуатации потеряют в цене в среднем 23,2 и 22,7% соответственно.

Далее идут: красный (потеря 20,6% за 3 года), зеленый (19,2%), оранжевый (18,4%) и бежевый (17,8%).

Что интересно, в этом же исследовании говорится о том, что лучше всего сохраняют цену автомобили желтого цвета. Их средняя амортизация за 3 года составляет всего 13,5%.