Новую Skoda Octavia (2024) показали на первом изображении

Наступивший 2024 год должен оказаться для Skoda не менее важным, чем предыдущий, когда состоялось обновление популярных моделей Superb и Kodiaq. Теперь же чешского автопроизводителя ожидает плановый рестайлинг лифтбэка Octavia, удерживающего львиную долю продаж компании на мировом рынке. Как изменится этот автомобиль с модернизацией показали независимые дизайнеры из Испании.

Ожидается, что Octavia Facelift окажется одной из первых новинок Skoda в 2024 году. Недавно чехи опубликовали тизер новинки, на базе которого автомобильные художники «состряпали» первый рендер машины.

Тизер новой Skoda Octavia

Судя по получившемуся изображению, «Октавия» сохранит свою граненую форму фар, но оптика подвергнется внутренним изменениям. Фирменный почерк дневных ходовых огней расположится не на нижнем крае, а сверху, и будет представлять собой перевернутую букву «L» со штрихом, заползающим на бампер.

Переднюю часть автомобиля должна украсить также более узкая радиаторная решетка плюс широкий центральный воздухозаборник, от которого по бамперу протянутся тонкие черные полосы.

Как будет выглядеть корма новой Octavia на рендерах не показали, но в этой части ожидается появление новой графики задней светотехники.

В салоне лифтбэк должен обзавестись новой мультимедийной системой с большим сенсорным экраном, в которую будет интегрирован голосовой помощник на базе ChatGPT.

Технически обновленная Octavia вряд ли изменится. В Европе сегодня эту модель продают с бензиновыми и дизельными агрегатами, а также «подзаряжаемым гибридом» и 7-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями.

Премьера автомобиля может состояться уже этой весной.