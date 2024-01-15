20-летняя «плосконосая» Toyota Hiace пережила очередное обновление 

Несмотря на то, что в России коммерческие фургоны и микроавтобусы Toyota Hiace не продаются с 2017 года, в Азии такие машины не только остаются в строю, но и периодически подвергаются обновлениям.

Но на этот раз это произошло не с шестым по счету поколением, появившемся в 2019 году, а со старой «плосконосой» моделью, отмечающей в 2004 году 20-летний юбилей.

С рестайлингом один из самых долгоиграющих автомобилей японской марки получил новую радиаторную решетку и легкосплавные диски нового дизайна, а также обзавелся несколькими новыми цветами кузова (бежевый и хаки).

Помимо простых Hiace Toyota представила специальные исполнения этой модели, включающие в себя фургон с возможностью удобной перевозки инвалидных колясок, а также версию скорой помощи HiMedic с системой ITS Connect (наличие сигнальных огней).

Технически Hiace не изменился и продолжит продаваться в азиатских странах с 2-литровым бензиновым мотором и 2,8-литровым турбодизелем. Связку им составит только один вариант трансмиссии – 6-диапазонный «автомат».

Привод в базе сохранится задним, но за дополнительную плату покупателям предложат и вариант 4WD.