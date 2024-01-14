Британцы назвали машины за 330 тысяч рублей, которые стоят своих денег

Цены на автомобили растут во всем мире, причем как на новые, так и на подержанные. Но несмотря на то, что за относительно небольшие суммы сегодня нельзя купить совершенно ничего достойного, на рынке существует несколько недорогих моделей, способных удивить своими качествами и надежностью. Именно о них зашла речь в новом выпуске британского YouTube-канала «High Peak Autos».

По словам эксперта, называющего себя Мэттом, в его подборку вошли машины, которые можно приобрести примерно за 3 тысячи фунтов стерлингов (около 336 тысяч рублей). Оказалось, что одним из лучших вариантов в этом бюджете является Fiat 500.

«Я предлагаю купить обычный Fiat 500 за 2 тысячи фунтов (225 тысяч рублей) и потратить оставшуюся сумму в 1 тысячу фунтов (111 тысяч рублей) на то, чтобы сделать его выглядящим как Abarth».

Что касается других достойных вариантов, которые можно выделить в бюджете 3 тысяч фунтов стерлингов, блогер назвал Ford Fiesta, а также лучший по его мнению подержанный автомобиль с точки зрения надежности – Toyota Aygo.

По его словам, эта сумма позволяет в «Туманном Альбионе» присмотреться и к другим небольшим автомобилям, таким как Citroen C1 и Peugeot 107, но они уступят «Тойоте» в по уровню безотказности.