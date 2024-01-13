Абсолютно новый Mitsubishi Pajero показали на первых изображениях

Во внедорожной линейке Mitsubishi эта модель носит статус культовой. И не без причин. Ведь именно Pajero стал автомобилем, который принес компании статус автопроизводителя, выпускающего надежные и проходимые внедорожники.

На фоне слухов о возрождении легенды независимые дизайнеры из издания «BestCarWeb» показали, как он может выглядеть.

Рендерные изображения нового Mitsubishi Pajero появились в свежем номере японского журнала. На них машина предстала в совершенно новом внешнем облике, который выглядит очень современно.

Единственное, что роднит будущий «Паджеро», показанный на компьютерной визуализации, и предыдущий – это форма фар.

В остальном машина выглядит совершенно новой, обзаведясь собственной радиаторной решеткой, бамперами, капотом, боковинами кузова и даже кормой, где сохранятся вертикальные фонари и «запаска», но реализованы все они будут в другом ключе.

Согласно свежим слухам, прибывшим из «Страны восходящего солнца», окончательное решение о возрождении Pajero уже принято. При этом ранее считалось, что все будет зависеть от того, как покупатели отреагируют на новое поколение пикапа Mitsubishi Triton, ведь именно его платформа рассматривается в качестве варианта «тележки» для нового «Паджеро».

Когда внедорожник может теоретически появиться в продаже пока неизвестно, но в качестве одной из дат журналисты называют 2027 год.