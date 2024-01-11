Названы лучшие автомобили Tesla за всю историю

Автомобили Tesla прошли долгий путь от одних из самых ненавистных машин на планете до самых желанных. Редакция испанского издания «Periodismodelmotor» составила список из пяти моделей этой американской компании, которые являются лучшими.

Tesla Roadster

Автомобиль, ставший иконой, ведь именно он заложил основы для того, что сейчас представляет собой компания Илона Маска.

Появление Roadster датируется началом прошлого десятилетия и ознаменовано ценой почти в 100 тысяч евро (около 10 миллионов рублей по нынешнему курсу). Его силовая установка обладала мощностью около 300 лошадиных сил и позволяла машине разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3,9-секунды. Но был и существенный минус – запас хода всего 300 километров.

Tesla Model S

Вероятно, самый известный и популярный автомобиль американского автогиганта. Седан популяризировал бренд еще в 2013 году и по настоящему привлек внимание версией P85D, ставшей лучшей Tesla в истории почти 10 лет назад (по версии Consumer Reports).

Дальность хода 4-дверки превышала 500 километров, а на разгон с места до 100 км/ч уходило всего 4,4-секунды.

Tesla Model 3

Машина, которая по мнению многих вывела Tesla на широкую аудиторию. А еще этот седан стал настоящим эталоном в сегменте относительно недорогих электрокаров и привлек внимание покупателей своими впечатляющими динамическими характеристиками.

Tesla Cybertruck

Пикап с полностью электрической трансмиссией, который весит более 3 тонн! Тем не менее, это не мешает ему быть очень быстрым благодаря мощности около 845 л.с.

Автомобиль выглядит, будто был сделан для съемок очередного фильма в жанре киберпанк и обладает внушительными размерами с длиной около 5,7-метров и высотой более 2,2-метров.

Tesla Roadster

Замыкает список модель, с которой в этом рейтинге все начиналось. Но речь идет о совершенно новом поколении, только готовящемся к премьере.

Внешний вид машины дает представление о том, что это будет настоящий электрический суперкар. А характеристики, утекшие в Сеть, намекают на скорость разгона от 0 до 100 км/ч за головокружительные 1,9-секунды.