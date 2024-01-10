Популярный минивэн Toyota переделали под салфетницу за 2700 рублей

Помимо масштабных моделей существует целый мир различных памятных вещей и товаров, связанных с автомобильной тематикой.

В 70-е годы появились портсигары Toyota и Mitsubishi, а Nissan Nismo в определенное время продавал брендированные бинокли, а Audi даже делала столы для настольного футбола. Но вскоре этот список станет длиннее благодаря одной из новинок от Toyota.

Японцы решили, что минивэн Hiace обладает идеальной формой для держателя салфеток. Плосконосая версия фургона в буквальном смысле представляет собой коробку на колесах, а это значит, что она может удивить своей вместительностью.

Что интересно, салфетница официально лицензирована «Тойотой», поэтому на такие Hiace нанесены официальные значки компании.

Размер держателя для салфеток в виде популярного минивэна и фургона Toyota, разумеется, во много раз меньше оригинальной машины. Его длина составляет 285 мм, ширина – 135 мм, а высота 125 мм. Кроме того, он очень легкий, поскольку сделан из АБС-пластика, и весит менее 400 граммов.

Есть еще пара интересных вещей об этом Hiace. Помимо салфеток он может служить держателем для различных вещей от ручек до мобильных телефонов. А еще у него есть колеса, так что при желании салфетницу можно перепрофилировать в игрушку для детей.

Вот только стоит столь интересный товар недешево. В Японии за него собираются просить внушительные 4 тысячи 400 йен. При пересчете на российскую валюту это около 2 тысяч 700 рублей по нынешнему курсу.