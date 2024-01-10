Назван японский седан, который обеспечит владельца премиальностью и надежностью задёшево

Цены на как на новые, так и на подержанные машины остаются очень высокими. Причем речь идет не только о премиальных моделях, но и надежных бюджетниках . Но существует один автомобиль, который способен уместить в себе все обозначенные качества: роскошь, надежность и невысокую цену. Это одна из моделей Lexus начала 2000-х.

Эксперты издания «TopSpeed» раскрыли седан, который помимо роскошного уровня оснащения способен удивить своей безукоризненной надежностью и относительно невысокой ценой по нынешним временам для автомобиля подобного сегмента. Им оказался Lexus LS 430 2001 года выпуска.

Утверждается, что машина стала улучшенной версией LS 400 и получила еще больше технологий и опций комфорта, а также обзавелась большим пространством для ног пассажиров заднего ряда, чем был даже в Mercedes тех времен.

Впрочем, этот автомобиль хвалят не только за его уровень оснащения, но и за качество сборки.

Машина обладает практически идеальным баллом в показателе надежности – 98 из 100, а значит даже несмотря на свой возраст способна не доставлять своему владельцу проблем многие годы.

В России сегодня Lexus LS 430 2001 года выпуска можно купить по цене около 750 тысяч рублей, что сопоставимо со стоимостью новой Lada Granta.