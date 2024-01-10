Блогеры нашли причину поломки одного из самых надежных двигателей в истории

Toyota 2GR входит в список самых надежных моторов за всю историю автопрома, но это совсем не значит, что он не застрахован от поломок. YouTube-канал «Speedkar99» нашел один из таких двигателей, который ранее стоял в Lexus ES 350, и попытался выяснить, что привело к его выходу из строя.

Блогеры начали исследовать 3,5-литровый V6 Toyota с использования бороскопа. Это позволило изучить его без разбора. В ходе осмотра было обнаружено, что впускные клапаны мотора погнуты, и, возможно, столкнулись с поршнями.

После того, как была демонтирована клапанная крышка, у механиков появилась возможность получить доступ к распределительному валу в сборе.

Детали механизма выглядели потускневшими, что намекало на то, что владелец пропускал или игнорировал интервалы замены масла. Впрочем, даже несмотря на пробег в 213 тысяч километров, следов серьезного износа обнаружено не было.

Сняв крышку ГРМ блогеры увидели проблему, которая заключалась в отсутствии болтов на задней кулачковой шестерне впускного ряда.

В результате этого дефекта распредвал вышел из фаз газораспределения, и клапаны начали сталкиваться с поршнями, после чего погнулись и остались в открытом положении.

Вместе с ними повреждению подверглись и сами головки поршней. Вместе с тем, коленчатый вал машины сохранился в хорошем состоянии если не считать мелкие царапины на подшипниках.