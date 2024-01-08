Эти автомобили называют самыми безопасными: их рекомендуют к покупке британцы

Безопасность часто является важным фактором для покупателя автомобиля. Британское издание «AutoCar» назвало список из 10 машин, которые способны удивить своей безопасностью.

В исследовании учитывалась оценка тех или иных моделей, полученная в ходе краш-тестов авторитетной независимой организации «EuroNCAP».

Tesla Model S

Защита взрослых пассажиров: 94%;

Защита детей: 91%;

Защита пешеходов: 85%;

Общий балл за безопасность: 368 из 400;

Самый надежный автомобиль по версии британцев, который отлично справляется как с защитой детей, так и взрослых. Электромобиль преуспел в фронтальных, боковых и задних краш-тестах, а также получил сертификаты спасения, эвакуации и безопасности после аварии.

Tesla Model Y

Защита взрослых пассаэиров: 97%;

Защита детей: 87%;

Защита пешеходов: 82%;

Общий балл за безопасность: 364 из 400;

Совсем немного Model S уступил его родственник по модельному ряду Model Y. Кроссоверу на хватило до первого места всего 4 балла.

Lexus RX

Защита взрослых пассажиров: 90%;

Защита детей: 87%;

Защита пешеходов: 89%;

Общий балл за безопасность: 357 из 400;

Японский кроссовер, который сочетает в себе отличный интерьер, топливную экономичность и производительность, замкнул тройку самых безопасных автомобилей в «Туманном Альбионе».

Машина отлично справилась во всех дисциплинах краш-тестов, но немного не дотянулась до дуэта Tesla.

Subaru Outback

Защита взрослых пассажиров: 88%;

Защита детей: 89%;

Защита пешеходов: 84%;

Общий балл за безопасность: 356 из 400;

Очень близко к RX расположился еще один представитель сегмента SUV, но уже от Subaru. Универсал повышенной проходимости обладает множеством систем безопасности, благодаря которым машина получила высокую оценку по результатам тестов EuroNCAP.

Lexus NX

Защита взрослых пассажиров: 91%;

Защита детей: 87%;

Защита пешеходов: 83%;

Общий балл за безопасность: 352 из 400;

Еще один представитель модельной линейки Lexus, который оказался способен удивить не только своим современным дизайном и оснащением, но и уровнем безопасности.

Mercedes EQE

Защита взрослых пассажиров: 95%;

Защита детей: 91%;

Защита пешеходов: 83%;

Общий балл за безопасность: 350 из 400;

Кроссовер Mercedes-Benz получил высокие оценки по всем направлениям. Автомобиль оснащен фирменной системой связи Car-to-X, которая информирует водителей о потенциально опасных дорожных ситуациях. Кроме того, он отлично подходит семейным людям, обладая высоким уровнем защиты детей.

Nissan Qashqai

Защита взрослых пассажиров: 91%;

Защита детей: 91%;

Защита пешеходов: 70%;

Общий балл за безопасность: 347 из 400;

Замкнул список самых безопасных автомобилей по версии британцев один из самых популярных кроссоверов Nissan. Он мог оказаться в этом рейтинге гораздо выше, если бы не потерял баллы в показателе защиты пешеходов. Зато его общий рейтинг оказался гораздо выше, чем даже у более дорогих моделей компании.