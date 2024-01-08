Эти роскошные автомобили обесцениваются быстрее всего 

Как известно, автомобили имеют свойство терять в цене уже сразу после того, как они покидают дилерский центр. Причем чем они дороже, тем большим является снижение их стоимости.

Американская платформа по поиску подержанных автомобилей «iSeeCars» провела исследование, выяснив, какие роскошные автомобили являются наименее ликвидными. В общей сложности специалисты проанализировали более 1 миллиона 100 тысяч подержанных машин, проданных в период с ноября 2022 года по октябрь 2023-го. Вот что из этого вышло.

Maserati Quattroporte

Список самых быстро обесцениваемых премиальных машин открыл 4-дверный седан, который за первые 5 лет теряет две трети своей стоимости (до 65%). Автомобиль появился в 1965 году и с тех пор является эталоном итальянской роскоши. Машину продают с моторами V6 и V8, но в новом поколении седан станет электрическим.

BMW 7-Series

Серебро в этом антирейтинге досталось седьмой серии BMW. Согласно результатам исследования, за дебютные пять лет «семерка» теряет около 62% своей стоимости. Актуальное поколение этой модели вышло на рынок в 2022 году и получило очень яркий дизайн, дизельные двигатели и два подключаемых «гибрида» мощностью 489 и 571 л.с.

Maserati Ghibli

Бронзовую медаль за собой зарезервировал еще один «итальянец» – Maserati Ghibli. Потеря стоимости машины за первые 5 лет составляет 61%.

BMW 5-Series

Классическая модель баварской марки обесценивается чуть медленнее, чем ее старший родственник в лице 7-Series, но все равно делает то очень быстро. Потеря стоимости в случае с «пятеркой» за первую пятилетку составляет 59%.

В десятку самых низколиквидных роскошных автомобилей также входят: Cadillac Escalade ESV (59%), BMW X5 (58%), Infiniti QX80 (58%), Maserati Levante (58%), Jaguar XF (58%), а также Audi A7, теряющий за первые 5 лет эксплуатации 57% от первоначальной цены.