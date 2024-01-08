Эвакуаторщик раскрыл машины, которые постоянно ломаются

Надежность автомобиля – одна из главных характеристик, на которую обращают внимание покупатели при выборе той или иной модели. Существует немало организаций, которые путем исследований подсчитывают для них средний балл, составляя всевозможные рейтинги. Но на этот раз речь пойдет о субъективной оценке одного человека, зарабатывающего на поломках машин.

Австралийское издание «Drive» взяло интервью у сотрудника службы эвакуации автотранспорта, пожелавшего остаться неназванным. Мужчина с 20-летним стажем работы эвакуаторщиком назвал модели автомобилей, которые по его мнению чаще всего приходится отвозить в сервис из-за различных поломок. Список оказался мягко скажем неожиданным.

Chevrolet Cruze и Chevrolet Captiva

Два бюджетника, разработанные в Корее, пользуются высоким спросом на мировом рынке, но, как заявляет сотрудник австралийской службы эвакуации, именно они на его практике ломаются чаще всего.

По словам специалиста, в них отказывает все, что только возможно. Выходит из строя проводка, перестают работать аккумуляторы, генераторы, колесные подшипники, карданные валы и коробки передач.

Ранние Ford Focus

Еще одной моделью, которую стоит избегать, оказался Ford Focus, выпущенный в районе 2010-х годов (2 поколение). Утверждается, что владельцы таких машин вызывают эвакуаторы из-за трещин в пластиковых впускных коллекторах, проблем с электрикой, а также с системами безопасности.

Некоторые пикапы

Нередко службе эвакуации приходится приезжать на вызовы, когда из строя выходят пикапы вроде VW Amarok, а также Ford Ranger и старые Nissan Navara. По словам эвакуаторщика, причины их поломок практически всегда одинаковы – треснувшие интеркулеры, разрушенные турбокомпрессоры и дыры в поршнях.

Подержанные Fiat, Chrysler и Jeep

Замкнули список самых ненадежных автомобилей по версии сотрудника службы эвакуации из Австралии подержанные автомобили компаний Fiat, Chrysler и Jeep. По его словам, он видел очень много поломок машин этих брендов, связанных с различным системами, включая электрику.