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8 самых некрасивых японских спортивных автомобилей из 90-х

В антирейтинге оказалось сразу 3 Subaru

Текст: Алексей Шмидт
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В 90-е годы прошлого столетия появилось немало автомобилей, которые заставляли в себя влюбляться и продолжают это делать по сегодняшний день. Но среди них были и те, которые сложно назвать привлекательными.

Испанское издание «Periodismodelmotor» составило список из восьми японских спортивных машин тех лет, которые по общему мнению оказались некрасивыми. 

Mitsuoka Le-Seyde

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Эта модель должна была быть забавным ретро-каром с отсылкой на классические родстеры 40-х годов, но достаточно взглянуть на нее, чтобы понять, что у ее создателей ничего не вышло. Дизайн автомобиля оказался настолько плох, что машину продали в количестве менее 500 единиц. 

Subaru SVX

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В период с 1991 по 1994 годы Subaru выпустила всего 14 тысяч экземпляров SVX. И одной из причин такого низкого тиража стал низкий спрос на машину, связанный с ее внешним обликом.

Нос седана представлял собой гибрид угловатой и клиновидной формы, а «окна в окнах» оказались идеей, которая хорошо работала на бумаге, но не в реальности. Не помогли автомобилю даже яркие цвета кузова. Зато с динамикой все было отлично. 

Mazda MX-3

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В 90-х Mazda была способна творить такие чудеса, как RX-7 и MX-5, но одновременно с ними выпустила один из самых уродливых японских автомобилей. Передняя часть MX-3 напоминала форму насекомого, а задняя часть кузова выглядела еще хуже с крайне странным спойлером.

В довершение ко всему, двигателю купе сильно не хватало мощности, что негативным образом сказалось на его продажах.

Subaru XT 

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Еще один представитель компании Subaru, который оказался одним из самых некрасивых японских автомобилей в 90-х. Машине достались выдвижные фары, а сам кузов обладал формой, за которую седан прозвали «мылом на колесиках».

Nissan EXA

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Этот Nissan обладал поразительным сходством с предыдущим XT6, но его стиль не сработал. Несмотря на впечатляющую динамику многие потенциальные покупатели машины отмахивались от нее из-за непривлекательного дизайна.

У автомобиля был странный нос, высокая крыша и ужасающая задняя часть, представляющая что-то вроде кунга для пикапа.

Subaru Impreza Casa Blanca

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Нет двух без трех. И вот она – третья Subaru в этом антирейтинге. Автомобиль, выглядевший так, будто поучаствовал в знаменитом проекте «Тачку на прокачку», создавался исключительно дизайнерами Subaru.

Они явно хотели подготовить спортивный универсал с ретро-стилем, но получилась сплошная безвкусица, которую некоторые «субаристы» даже посчитали оскорблением «Импрезы».

Honda Prelude

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Машина, в которой аэродинамике уделили минимальное значение. Автомобиль получил квадратный дизайн со слишком большим количеством острых углов, чем напоминал своеобразный блок с колесиками. Явно не самый лучший вариант модели Prelude с точки зрения внешности. 

Toyota Paseo

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Несмотря на то, что эта Toyota выглядит далеко не так непривлекательно, как другие машины в этом ТОП-е, Paseo стал отличным примером безвкусицы. Седан выглядел абсолютно «никак», будто приглашая прохожих пройти мимо и не заметить его в потоке других автомобилей. И на то были причины. 

Paseo не мог похвастать высокой мощностью, что делало его непригодным для активной езды. Вместе с тем он был еще и «прожорливым», чем сильно не понравился фанатам Toyota. 

Источник:Periodismodelmotor

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