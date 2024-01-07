8 самых некрасивых японских спортивных автомобилей из 90-х

В 90-е годы прошлого столетия появилось немало автомобилей, которые заставляли в себя влюбляться и продолжают это делать по сегодняшний день. Но среди них были и те, которые сложно назвать привлекательными.

Испанское издание «Periodismodelmotor» составило список из восьми японских спортивных машин тех лет, которые по общему мнению оказались некрасивыми.

Mitsuoka Le-Seyde

Эта модель должна была быть забавным ретро-каром с отсылкой на классические родстеры 40-х годов, но достаточно взглянуть на нее, чтобы понять, что у ее создателей ничего не вышло. Дизайн автомобиля оказался настолько плох, что машину продали в количестве менее 500 единиц.

Subaru SVX

В период с 1991 по 1994 годы Subaru выпустила всего 14 тысяч экземпляров SVX. И одной из причин такого низкого тиража стал низкий спрос на машину, связанный с ее внешним обликом.

Нос седана представлял собой гибрид угловатой и клиновидной формы, а «окна в окнах» оказались идеей, которая хорошо работала на бумаге, но не в реальности. Не помогли автомобилю даже яркие цвета кузова. Зато с динамикой все было отлично.

Mazda MX-3

В 90-х Mazda была способна творить такие чудеса, как RX-7 и MX-5, но одновременно с ними выпустила один из самых уродливых японских автомобилей. Передняя часть MX-3 напоминала форму насекомого, а задняя часть кузова выглядела еще хуже с крайне странным спойлером.

В довершение ко всему, двигателю купе сильно не хватало мощности, что негативным образом сказалось на его продажах.

Subaru XT

Еще один представитель компании Subaru, который оказался одним из самых некрасивых японских автомобилей в 90-х. Машине достались выдвижные фары, а сам кузов обладал формой, за которую седан прозвали «мылом на колесиках».

Nissan EXA

Этот Nissan обладал поразительным сходством с предыдущим XT6, но его стиль не сработал. Несмотря на впечатляющую динамику многие потенциальные покупатели машины отмахивались от нее из-за непривлекательного дизайна.

У автомобиля был странный нос, высокая крыша и ужасающая задняя часть, представляющая что-то вроде кунга для пикапа.

Subaru Impreza Casa Blanca

Нет двух без трех. И вот она – третья Subaru в этом антирейтинге. Автомобиль, выглядевший так, будто поучаствовал в знаменитом проекте «Тачку на прокачку», создавался исключительно дизайнерами Subaru.

Они явно хотели подготовить спортивный универсал с ретро-стилем, но получилась сплошная безвкусица, которую некоторые «субаристы» даже посчитали оскорблением «Импрезы».

Honda Prelude

Машина, в которой аэродинамике уделили минимальное значение. Автомобиль получил квадратный дизайн со слишком большим количеством острых углов, чем напоминал своеобразный блок с колесиками. Явно не самый лучший вариант модели Prelude с точки зрения внешности.

Toyota Paseo

Несмотря на то, что эта Toyota выглядит далеко не так непривлекательно, как другие машины в этом ТОП-е, Paseo стал отличным примером безвкусицы. Седан выглядел абсолютно «никак», будто приглашая прохожих пройти мимо и не заметить его в потоке других автомобилей. И на то были причины.

Paseo не мог похвастать высокой мощностью, что делало его непригодным для активной езды. Вместе с тем он был еще и «прожорливым», чем сильно не понравился фанатам Toyota.