Названы автомобили Tesla, которые почти не ломаются

На заре существования электромобили Tesla часто выступали объектом насмешек, а также страдали от множества неприятных поломок, включая проблемы с батареями, которые из-за различных дефектов могли воспламеняться.

Впоследствии американский автопроизводитель решил большинство недочетов, связанных с его машинами, и даже стал одной из самых желанных марок для покупателей электрокаров. Но какие из его автомобилей являются наиболее надежными? Ответ на этот вопрос существует.

Daily-Motor.ru воспользовался исследованиями авторитетных аналитических изданий, таких как «Consumer Reports», «Edmunds» и «KBB», назвав модели Tesla, которые меньше остальных страдают от поломок.

Tesla Model S

Самым надежным автомобилем Tesla оказался один из ее первых седанов, получивший имя Model S. Наиболее крепкими называют машины 2014 и 2015, а также 2016 и 2017 годов выпуска, но и остальные практически не отстают от них с точки зрения беспроблемной эксплуатации.

В список плюсов машины помимо надежности включают ее производительность. С базовым двигателем 4-дверка разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 3,5-секунды, а также обладает технологиями, ставшими революционными в сегменте электромобилей.

Tesla Model 3

Еще один седан, но более бюджетного класса, позиционируется как второй самый надежный электрокар Tesla. Самыми «неубиваемыми» называют машины, выпущенные спустя 2 года с момента начала производства модели, то есть в 2018 и 2019 годах.

Автомобиль обладает просторным салоном, а также двумя багажниками, но «хромает» в плане производительности.

Tesla Model X

Автомобиль, ставший своеобразной смесью минивэна, кроссовера и седана. Машина поражает своими задними дверями по типу «крылья чайки», а также дизайном и простором внутри. Впрочем Model X это не только красивая обложка, но еще и один из самых крепких автомобилей Tesla.

Единственным его недостатком называют высокую цену, которая заметно превышает средний показатель в классе.

Tesla Model Y

Замыкает этот ТОП хэтчбек, который называют «миниатюрной версией Model X». У Model Y нет таких же впечатляющих дверей, как у ее старшей родственницы, но зато она является одним из самых современных автомобилей компании, в котором реализованы все технологические инновации.

Наиболее крепкими эксперты называют Model Y 2021 года выпуска, но серьезных проблем нет и у машин других производственных лет.