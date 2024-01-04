Названы полноприводные кроссоверы, которые почти не ломаются: их можно покупать не глядя

Надежность – одна из главных забот, когда дело доходит до покупки как нового, так и подержанного автомобиля. Британское издание «AutoExpert» решило выяснить, какие машины являются наиболее крепкими, проведя опрос своих читателей, но не всех, а лишь тех, кто владеет полноприводными кроссоверами. Результаты оказались любопытными.

На десятой строчке оказался Toyota RAV4 с оценкой надежности в 95,99%. Совсем на немного его опередил Volkswagen T-Roc (96,08%), а восьмым стал чешский семейный паркетник Skoda Kodiaq с результатом в 96,46%.

С седьмого по пятое места в этом рейтинге расположились Lexus UX (96,60%), Hyundai Kona (96,75%), а также Lexus RX (96,78%).

Четвертую позицию за собой зарезервировал еще один представитель модельной линейки Lexus – «паркетник» NX, оценка надежности которого составила 97,20%, тогда как тройку открыл очередной в этом ТОП-е «японец» в лице Mazda CX-5 – 97,76%.

Обладателем серебряной медали в рейтинге самых надежных SUV стал Ford EcoSport, отсутствие поломок которого позволило ему заработать почти 100-процентный результат с точки зрения надежности, а если быть точнее – 98,27%.

Что касается самого безотказного полноприводного SUV, то им стал Subaru Outback. Машина заработала оценку надежности в 98,70%, что оказалось лучшим показателем среди всех продающихся в «Туманном Альбионе» кроссоверов с приводом на обе оси.