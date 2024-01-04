У нового купе-кроссовера Renault будет «заряженная» версия

Весной прошлого года компания Renault представила новый купеобразный кроссовер Rafale, который стал своеобразной заменой созданного в том числе для России «паркетника» Arkana. По информации французских СМИ, в 2024-м году у Rafale появится «заряженная» версия от Alpine, которая будет иметь не только более производительный двигатель, но еще и суперсовременную подвеску.

Как пишет издание «L’Argus», простой Renault Rafale появится в продаже этой весной с гибридной силовой установкой мощностью 200 лошадиных сил, но уже спустя несколько месяцев у купе-кроссовера появится более производительная модификация.

Для нее планируют использовать новый агрегат E-Tech 4×4, который способен выдавать до 300 лошадиных сил, что сделает Rafale заметно динамичнее.

Но ограничиваться этим французы не намерены. Купеобразный кроссовер сделают не только более быстрым, но и более управляемым.

Помочь в этом должна суперсовременная интеллектуальная подвеска разработки Alpine, которая помимо спортивных настроек будет иметь отдельную камеру, скандирующую дорогу во время движения, и меняя характеристики шасси в зависимости от обнаруженных неровностей.

Благодаря такому инженерному решению Rafale сможет быть жестким и очень управляемым на идеальном покрытии, но будет становиться мягче и комфортнее на плохих дорогах.

Продажи такой версии нового французского кроссовера начнутся этим летом. Ориентированная цена – от 55 до 70 тысяч евро или 5 миллионов 500 – 7 миллионов рублей.