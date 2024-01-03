Эта Tesla проехала почти 2 миллиона километров, но есть нюанс

Многие уверены, что времена, когда автомобили были способны выхаживать вплоть до 1 миллиона километров, а то и больше, давно прошли. Но, как оказалось, это далеко не так. Более того, подобные цифры сегодня могут демонстрировать самые современные машины. Но с определенными нюансами.

Владелец электрокара Tesla Хансйорг фон Гемминген-Хорнберг приобрел автомобиль Tesla Model S 2014 года выпуска с пробегом в 30 тысяч километров, но с тех пор смог накатать на нем почти 2 миллиона километров.

Судя по фотографиям с его аккаунта в соцсетях, на данный момент на одометре его машины красуется цифра в 1 миллион 900 тысяч км.

Вот только добиться такого показателя мужчине удалось совсем не благодаря чрезвычайной надежности Model S, а с помощью бережной эксплуатации автомобиля и периодического ремонта.

К примеру, за весь период эксплуатации этой Tesla немцу понадобилось целых четыре аккумуляторных блока и до 13 двигателей. Кроме того, владельцу Model S пришлось предпринимать все меры предосторожности, чтобы продлевать сроки службы электромоторов.

Чтобы защитить двигатели Хорнберг ездит на машине со скоростью не более 100 километров в час. Причем делает это в стране, где существуют знаменитые автобаны с участками без каких-либо ограничений скорости.

Кроме того, рекордсмен старается поддерживать уровень заряда батареи своей «Теслы» в вилке от 15 до 70%, что снижает последствия их деградации и приводит к увеличению интервалов между зарядками.