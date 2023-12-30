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Новая Mazda6 вслед за Camry XV80 может стать гибридом

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Текст: Алексей Шмидт
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Японский автопроизводитель Mazda долгое время старался держаться подальше не только от электрифицированных силовых установок, но и даже от турбомоторов. Тем не менее, со временем компания все же перешла на новые технологии, обеспечивающие улучшенную экономичность и мощность. А теперь собирается внедрить гибридную силовую установку в новейшую Mazda6.

Издание «Autoevolution» утверждает, что концерн из Хиросимы собирается пойти по тому же пути, что и в случае с его главным конкурентом в лице Toyota Camry, ставшим безальтернативным гибридом, и установить под капот новейшей «шестерки» связку бензинового ДВС и электромотора.

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В качестве нее может выступить силовой агрегат e-Skyactiv, который недавно дебютировал в большом кроссовере Mazda CX-90 PHEV. В его состав вошли 2,5-литровый мотор, состыкованный с электрическим довеском.

Максимальная отдача такого тандема в полноразмерном SUV компании составляет 323 лошадиные силы, чего более чем достаточно для седана D-класса.

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Напомним, ранее японские СМИ писали о том, что Mazda6 с переходом в новое поколение должна подвергнуться существенным метаморфозам, переродившись из классического седана в нечто вроде купе. В базе машина будет заднеприводной, а полный привод предложат в качестве опции.

Премьера автомобиля должна состояться в 2024 году, а продажи начаться годом спустя. 

Источник:Autoevolution
Фото:Q CARS

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