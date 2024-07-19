Популярная Mazda стала непригодной для вождения: владельцы не могут найти тросик, который уже не выпускается

Автомобили Mazda пользуются высоким спросом как в России, так и за ее пределами. Этот японский автогигант обладает сверхъестественным талантом превращать скучные машины в интересные, но сохраняя для покупателей бюджетную цену. Впрочем, вскоре часть из них может отречься от своей веры в «Мазду», ведь недавно обнаруженная проблема поставила владельцев таких машин в тупик.

На североамериканских Mazda 3, оснащенных 2-литровым двигателем SkyActiv (2012-2013 годов выпуска), связку которому составляет механическая коробка передач, найдена проблема. И, похоже, у нее пока нет решения.

Дело в том, что такие машины оборудованы специальным тросом, который с годами может износиться, и тем самым вывести трансмиссию из строя.

Казалось бы, в чем тут проблема – достаточно купить новый трос и вопрос решен. Но, как выяснили владельцы неисправных машин, приобрести его не получится, так как Mazda уже не выпускает эту деталь, а аналогов у нее в мире попросту нет.

Владельцы североамериканских «троек», в которых используется уникальный тросик, активно ищут их на всевозможных форумах, но натыкаются на таких же людей, пытающихся отыскать эту деталь, либо подобрать от других автомобилей.

Журналисты уже обратились к Mazda с просьбой прокомментировать возникшую проблему, но пока не получили от представителей компании ответа.