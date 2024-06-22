Бюджетный спорткар Mazda MX-5 в пятом поколении изменится почти до неузнаваемости 

В 2022-м году японский автопроизводитель Mazda намекнул на то, что уже начал работать над новым поколением своего родстера MX-5. Бюджетный спорткар, прославившийся за долгие годы как один из самых крепких представителей этого нишевого сегмента, появился в актуальной четвертой генерации еще 10 лет назад. А это значит, что для машины уже давно пришел черед полноценной модернизации.

Подробности о свежей MX-5 раскрыл японский онлайн-журнал «Best Car», дополнив инсайдерскую информацию первыми рендерными изображениями новинки.

В «Стране восходящего солнца» MX-5 известен как Roadster. Автомобиль почти не отличается от простого MX-5 и североамериканской Miata за исключением праворульного расположения руля и педалей. Японские СМИ предполагают, что в пятом поколении Mazda Roadster/MX-5 переживет существенную внешнюю трансформацию, получив совершенно новый дизайн.

Спереди машине достанутся более узкие фары и необычный бампер со встроенной решеткой радиатора снизу, посередине которой расположится фирменный логотип «Мазды».

Светодиодные дневные ходовые огни будут иметь С-образную форму, дверные ручки скроют в кузове, фонари перелицуют, а заднему бамперу добавят фальш-диффузор.

Машина должна сохранить свои ключевые особенности. В частности компактные габариты, низкую массу со спортивной развесовкой по осям, а также ДВС. Но на этот раз пару двигателю японского родстера составит электромотор, правда подробностей о его производительности еще нет.

Сроки премьеры машины также пока туманны, но японская пресса утверждает, что новая Mazda Roadster/MX-5 появится в течение 2027 года.