Третье поколение популярного кроссовера Mazda CX-5 хотят сделать роторным гибридом

Популярный кроссовер Mazda CX-5 продается в актуальном, втором по счету поколении с 2017 года. Действующая генерация успела пережить рестайлинг и несколько мелких обновлений, но глобальная модернизация машины произойдет в ближайшие годы.

Как изменится бестселлер «Мазды» рассказало инсайдерское японское издание, выяснившее, что автомобиль ждут кардинальные технические перемены.

По данным портала «BestCarWeb», в третьем поколении Mazda CX-5 превратится в гибрид. Несмотря на то, что японские инженеры долгое время избегали использования таких моторов в самом популярном кроссовере в своей гамме, в конечном счете ему все же придется перейти на эту технологию, но даже ей предстоит оказаться необычной.

28 мая Mazda представила концептуальный блок для роторного двигателя нового поколения, который сочетался с электрическим агрегатом. Сам роторный мотор был создан усилиями инженеров «Мазды», тогда как электрическую составляющую для него подготовила «Тойота».

По информации японских СМИ, для нового поколения CX-5 собираются задействовать как раз эту силовую установку. Хотя помимо нее машину продолжат продавать как с бензиновым, так и дизельным двигателем.

Первыми на рынок выйдут автомобили с традиционными ДВС (в 2025 году), а в 2026-м к ним добавится супер-современная роторно-гибридная версия.

Производительность всех агрегатов новой CX-5 пока не раскрывается.