Американцы назвали Geely китайской компанией, выпускающей самые надежные машины

Ни для кого не секрет, что в последние годы китайские автопроизводители активно развивают свои бизнес не только на родине, но и постепенно заполоняют машинами экспортные рынки. На вопрос о том, какие из них считаются самыми надежными, ответили в США, где экспансия «поднебесных» автомобильных брендов только начинается.

На популярном сайте под названием «StrawPoll» появилось голосование, в котором местным посетителям предложили оставить голоса за самые беспроблемные автомобильные марки из КНР.

С подавляющим преимуществом в опросе победила компания Geely, которую авторы опроса назвали брендом с высокой репутацией благодаря превосходным показателям безопасности, инновационному дизайну и передовым технологиям.

Строчкой ниже с отставанием в четверть голосов расположился BYD, выпускающий исключительно гибридные и электрические машины, а тройку замкнул Changan, уступивший второму месту еще половину баллов.

Четвертым в опросе стал суббренд Geely Auto и Volvo Cars под названием Lynk & Co, пятая позиция досталась Dongfeng, шестая Haval, седьмая JAC, а восьмая Brilliance.

Девятым в списке самых надежных китайских марок оказался FAW, тогда как десятое место оставил за собой бренд SAIC.