Раскрыты самые неломающиеся подержанные машины старше 8 лет

Любой, кто ищет подержанный автомобиль, предпочитает, чтобы купленная машина прослужила как можно дольше. Помочь в этом покупателям вызвалась немецкая организация «TÜV», свежий отчет которой раскрыл список из шести самых надежных автомобилей, возраст которых превышает 8 лет.

Renault/Dacia Dokker

Легкий коммерческий автомобиль, который обладает как бизнес- так и пассажирской версией. Вместе с тем это еще и одна из лучших машин-исходников для бюджетного кемпера.

По информации «TÜV», такой «каблучок» румынского происхождения обладает частотой отказов после 8 лет активной эксплуатации всего в 32,2%.

Fiat Punto

Несмотря на то, что машина давно снята с производства, этот итальянский хэтчбек является одной из самых знаменитых моделей Fiat.

Он далеко не самый просторный в своей категории, но этот недостаток компенсируется высокой надежностью. После первых 8 лет вероятность того, что машина выйдет из строя, составляет всего 29,7%.

Renault/Dacia Logan

Бестселлер как европейского, так и российского рынка, который удивляет как своей доступной ценой, так и образцовой безотказностью. Немцы утверждают, что после 8 лет использования частота отказов машины равна 29,1%.

Renault Twingo

Еще один представитель линейки французского автогиганта Renault, идеально подходящий для езды по городу благодаря своим компактным размерам.

По подсчетам «TÜV», при завершении восьмилетнего срока службы шансы на поломку автомобиля составляют 36,2%.

Renault Clio

Когда речь заходит о небольших, но вместительных автомобилях, то нет ничего лучше хорошо зарекомендовавшей себя модели Clio. Автомобиль с отличным соотношением цена/качество считается еще и одним из самых надежных. Утверждается, что спустя 8 лет эксплуатации частота выхода из строя хэтчбека составляет 34,6%.

Nissan Qashqai

Замыкает список из шести автомобилей с самыми неломающимися автомобилями возрастом более 8 лет популярный кроссовер Nissan. Зарубежные аналитики рапортуют, что надежность машины настолько высока, что после почти 10 лет в движении он ломается только в 38,8% случаев.