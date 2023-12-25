Раскрыты шесть недешевых машин, которые постоянно ломаются

Некоторые считают, чем дороже автомобиль – тем меньше хлопот и головной боли он преподносит, но это не совсем так. Недавнее исследование западных аналитиков подтверждает, что продукция даже лучших премиальных автопроизводителей подвержена частым и серьезным механическим проблемам, что приводит к высоким затратам времени и денег на их устранение.

Издание «GOBankingRates» со ссылкой на недавний материал организации «Consumer Reports» собрал шестерку дорогих автомобилей, которые постоянно ломаются. Почти каждого из них сейчас можно купить в России.

Jaguar F-Pace 2023 года

Несмотря на впечатляющее ускорение, невероятный комфорт и симпатичный дизайн новый F-Pace не дотягивает до хороших оценок во всевозможных рейтингах надежности.

Эксперты утверждают, что машина 2023 года выпуска склонна к стабильным механическим поломкам, а также советуют тем, кому нужен роскошный кроссовер с высокой надежностью, присмотреться к Lexus и Acura, но никак не к Jaguar.

Audi A6 2016 и 2019 годов

Несмотря на общую неплохую надежность автомобилей Audi именно модель A6 считается той, от которой стоит держаться подальше. Автомобили обозначенных годов выпуска обладают оценкой с точки зрения безотказности всего 1 балл из 5 возможных.

Владельцы таких машин сообщают о проблемах с шумом в салоне, утечках, скрипах, дребезжаниях, а также о выходах из строя двигателей с подвеской и рулевого управления.

Alfa Romeo Giulia 2023 года

Машина с экзотическим и спортивным дизайном, привлекающим зевак на шоссе, оказалась далеко не самой надежной в сегменте дорогих автомобилей. Седан занял последнее место среди премиальных компактных авто с прогнозируемой надежностью всего 2 балла из 5.

Mercedes-Benz C-Class 2023 года

Стильная и роскошная немецкая 4-дверка вошла в список популярных премиальных седанов, от которых стоит держаться подальше. А все потому, что машине удалось занять лишь 11-е место из 15 по надежности с оценкой 2 балла из 5.

Volvo XC60 2023 года

Когда-то автомобили Volvo воспринимались как проверенные и безотказные машины премиального класса, но огорчением этого года для них стал кроссовер XС60.

Двухрядный «паркетник» включили в список машин, которые лучше избегать, поскольку оценка их надежности равна всего 2 баллам из 5 и является хуже средней.

Tesla Model S 2020-2022 года

Замкнул список дорогих автомобилей, которые постоянно ломаются, электрический седан Model S от Tesla.

Если более ранние машины (с 2015 по 2019 годы) обладали средней или даже высокой оценкой с точки зрения надежности, то современные (с 2020 по 2022 годы) провалились в рейтинге 2023 года, заработав всего 2 балла, тогда как максимальная оценка в этой дисциплине была 5 баллов.