В Россию начали ввозить лучший итальянский мотоцикл в 2024 году

Бренд Ducati, как и многие другие западные компании, покинул российский рынок еще в 2022 году. Вместе с собой его забрал головной концерн Volkswagen Group, владеющий контрольным пакетом акций марки. Впрочем, мотоциклы этого итальянского производителя по-прежнему продаются в России, а некоторые из новинок нашего рынка зарубежные эксперты называют лучшими среди их земляков.

Daily-Motor.Ru проанализировал предложения российских классифайдов, обнаружив объявления о продаже новых мотоциклов Ducati Panigale V4 R.

Спортбайки, ввезенные в РФ по параллельному импорту, были собраны в 2023 году и оснащаются стандартным для них 207-сильным двигателем (237 лошадиных сил с гоночным выхлопом), а также 6-скоростной трансмиссией.

Уникальная особенность конкретно этого Ducati заключается в том, как его позиционируют авторитетные издания, специализирующиеся на таком виде техники. К примеру, журнал «HotCars» называет Panigale V4 R лучшим итальянским мотоциклом в 2024 году и обосновывает награду этой модели следующими строками:

«Когда вы платите около 50 тысяч долларов за супербайк, да еще и за Ducati, то говорить особо не о чем. Итальянский дизайн с сердцем V4, выдающим более 200 лошадиных сил. Добавьте к этому всё техническое волшебство технологий из MotoGP и получите Panigale V4 R».

В число плюсов этой модели эксперты занесли производительность ее двигателя, технические особенности, а также управляемость. Тогда как минус у байка оказался только один – цена.

В России мотоциклы Ducati Panigale V4R также стоят недешево. За самый бюджетный вариант этой модели сейчас просят минимум 5 миллионов 290 тысяч рублей.