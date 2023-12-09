Это самый мощный одноцилиндровый двигатель в мире

Когда речь заходит об одноцилиндровых двигателях в автомобилях, ими, чаще всего, являются очень компактные и экономичные модели. При этом тот же самый формат блока, применённый к мотоциклу, может быть, напротив, синонимом очень высокой производительности. Лучший пример – самый мощный одноцилиндровый мотор в мире. Его автором является итальянская компания Ducati.

Двигатель дебютировал в новом мотоцикле этой фирмы – Hypermotard 698 Mono, за который будут просить от 15 тысяч евро (почти 1,5 миллиона рублей). Агрегат был создан на базе 2-цилиндрового мотора, который используется в спортбайке 1299 Panigale.

Характеристики маленькой, но очень мощной силовой установки, впечатляют. Рабочий объем – 659 куб.см, компрессия: 13,1:1, диаметр цилиндра – 116 мм, а ход поршня 62,4 мм.

В двигателе используются титановые впускные клапаны диаметром 46,8 мм, стальные выпускные клапаны диаметром 38,2 мм, десмодромное распределение и балансировка с двумя промежуточными валами, а также сцепление, выполненное из магниевого сплава.

Мотор способен развивать скорость до 10 250 оборотов в минуту, а также выдавать 77,5 лошадиных сил при 9 тысячам 750 об/мин и крутящий момент в 63 Нм при 8 тысячах об/мин.

Эти цифры доступны со стоковой выхлопной системой, однако в сочетании с гоночным выхлопом могут быть еще выше – 84,5 лошадиных сил при 9500 об/мин и 67 Нм при 8000 об/мин.

Для того, чтобы поддерживать двигатель в хорошем техническом состоянии, в Ducati рекомендуют менять в нем масло каждые 15 тысяч км, а также регулировать зазоры клапанов каждые 30 тысяч км.