Раскрыты 5 самых надежных подержанных Volvo

Автомобили шведской марки Volvo на протяжении уже нескольких десятилетий остаются эталонами с точки зрения безопасности. Но как дела обстоят с их надежностью? Ответ на этот вопрос дали эксперты авторитетной немецкой организации «Dekra», составившие список наиболее беспроблемных подержанных машин Volvo.

Volvo S60

Один из самых выдающихся автомобилей в линейке шведского автогиганта, который стал прообразом универсальной версии V60.

За годы производства машина зарекомендовала себя как очень надежная. Согласно подсчетам экспертов, в течение первых 100 тысяч километров вероятность, что ее ждет серьезная поломка, составляет ничтожные 3,8% при 11,3% в среднем в классе.

Volvo XC60

Не менее знаменитый кроссовер, считающийся чуть ли не самым безопасным в гамме Volvo, является еще и крайне надежным. Шансы того, что машина выйдет из строя в первые 100 тысяч километров пробега в случае с ней составляют всего 3,9%, что в 2,5 раза лучше, чем в среднем в сегменте.

Volvo S80

Этот седан был и остается очень удобной моделью с выдающимися характеристиками и технологиями для своего времени, которые никак не сказались на общей надежности автомобиля.

Немецкие аналитики заявляют, что эта 4-дверка обладает всего 6,9% вероятности выйти из строя и потребовать капитального ремонта в течение первых 100 тысяч км пробега. Для сравнения в среднем в классе этот показатель равен 8,3%.

Volvo C30

Одна из немногих моделей C-сегмента, которые Volvo продолжает продавать по сегодняшний день. И неспроста. Шансы на то, что она сломается в дебютные 100 тысяч километров на одометре, составляют всего 9,5%, тогда как в среднем в ее категории эта цифра составляет 13,2%.

Volvo XC90

Замыкает список самых надежных подержанных автомобилей Volvo ее бестселлер. Стильный семейный кроссовер, в котором может разместиться до семи человек, серьезно выходит из строя в первые 100 тысяч км только в 14% случаев, что не самый идеальный показатель в классе, но и не самый худший.