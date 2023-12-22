Раскрыты два роскошных автомобиля, которые лучше не покупать в 2024 году

Большая часть премиальных автомобилей в современном мире не способна обеспечить высокий уровень надежности. И дело не всегда связано с их невероятной технологичностью.

Но в списке роскошных авто существует как минимум несколько моделей, выделяющихся своей проблемностью даже на фоне остальных. Оба являются внедорожниками, выпускающимися крупнейшими мировыми брендами.

Как пишет издание «CarMart», репутация автомобилей Land Rover никогда не была положительной. И, к сожалению, то же самое относится к ее внедорожнику Range Rover 2023 года.

Машина обладает разочаровывающим прогнозируемым рейтингом надежности с оценкой 2 балла из 5. Основной претензией к нему эксперты называют множество проблем с подвеской, кроме которых жирным минусом называют очень высокую стоимость владения.

Вторым роскошным автомобилем, который не советуют покупать в 2024 году, оказался внедорожник Mercedes-Benz GLS. Его оценка прогнозируемой надежности, согласно многим источникам, не превышает отметку в 75 баллов из 100 возможных, что делает машину одной из худших с этой точки зрения среди представителей класса.

В список жалоб на автомобиль от его владельцев входят проблемы в виде внезапной потери мощности, а также неисправности электрики и рулевого управления.