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Раскрыты два роскошных автомобиля, которые лучше не покупать в 2024 году

Худший премиум, который можно себе только представить

Текст: Алексей Шмидт
range rover mercedes gls

Большая часть премиальных автомобилей в современном мире не способна обеспечить высокий уровень надежности. И дело не всегда связано с их невероятной технологичностью.

Но в списке роскошных авто существует как минимум несколько моделей, выделяющихся своей проблемностью даже на фоне остальных. Оба являются внедорожниками, выпускающимися крупнейшими мировыми брендами.

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Как пишет издание «CarMart», репутация автомобилей Land Rover никогда не была положительной. И, к сожалению, то же самое относится к ее внедорожнику Range Rover 2023 года.

Машина обладает разочаровывающим прогнозируемым рейтингом надежности с оценкой 2 балла из 5. Основной претензией к нему эксперты называют множество проблем с подвеской, кроме которых жирным минусом называют очень высокую стоимость владения. 

Land Rover Range Rover 2022 1280 0c e1635339646987

Вторым роскошным автомобилем, который не советуют покупать в 2024 году, оказался внедорожник Mercedes-Benz GLS. Его оценка прогнозируемой надежности, согласно многим источникам, не превышает отметку в 75 баллов из 100 возможных, что делает машину одной из худших с этой точки зрения среди представителей класса. 

В список жалоб на автомобиль от его владельцев входят проблемы в виде внезапной потери мощности, а также неисправности электрики и рулевого управления. 

Источник:CarMart

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