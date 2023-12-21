Nissan может начать поставки в Россию кроссовера за 600 тысяч рублей

Премьера нового субкомпактного кроссовера Magnite от Nissan датирована 2020-м годом. Первым рынком для нее стала Индия, где сейчас за машину просят минимум 600 тысяч местных рупий или примерно 650 тысяч рублей по нынешнему курсу.

Автомобиль носит статус бестселлера и готовится к плановому рестайлингу. Накануне стало известно, чего можно ожидать от обновления «ниссановского» ультрабюджетного кроссовера.

Инсайдеры заявляют, что «паркетник», длина которого не превышает 4 метра, ждет объемная модернизация, которая затронет как дизайн, так и его техническое оснащение.

Кроме того, с обновлением Magnite наконец-то обзаведется леворульной версией, которую собираются экспортировать на рынки с правосторонним движением, включая Латинскую Америку, Ближний Восток и Африку. Оттуда, напомним, некоторые автомобили сейчас поступают по серым схемам в РФ.

В случае, если эта информация подтвердится, то существует большая вероятность появления Magnite и в России. Впрочем, это станет возможно только в случае, если к тому времени в стране еще будет легализована схема ввоза машин по параллельному импорту.

Да и при самых оптимистичных сценариях рассчитывать на то, что кроссовер будет стоить 600 тысяч рублей, не стоит. Базовый «прайс» на машину к ее приезду в страну увеличится в два, а то и два с половиной раза.

Официальная премьера обновленного Nissan Magnite в Индии запланирована на середину 2024 года, после чего леворульные автомобили начнут появляться на экспортных рынках сбыта.