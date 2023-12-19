Японцы назвали самым красивым автомобилем в стране мини-версию Mitsubishi Delica

В начале 2023 года компания Mitsubishi представила новый микровэн повышенной проходимости под названием Delica Mini. Автомобиль дебютировал в знаменательную дату – 55 лет с момента начала производства истинного минивэна Delica, который в 90-х стал настоящим бестселлером российского рынка благодаря своим внедорожным качествам и безукоризненной надежности.

Его «младшая» версия образца 2023 года, разумеется, не способна демонстрировать те же характеристики на бездорожье, что оригинал, но зато очень нравится японцам внешне, что доказывает ее недавнаяя награда.

Накануне стали известны победители ежегодной премии «Автомобиль года в Японии», где в номинации лучший дизайн первенствовал микровэн Delica Mini.

Жюри конкурса похвалило эту субкомпактную модель Mitsubishi за то, что она сильно отличается от других автомобилей компании, выпускаемых в последние несколько лет.

Кроме того, автомобиль оказался лучшим с точки зрения дизайна интерьера и практичности, а один из судей даже заявил, что машина замечательно подходит для владельцев собак.

Напомним, в основе Delica Mini лежит совсем не оригинальный минивэн Delica, а другой компакт-кар Mitsubishi – eK X Space. Автомобили отличаются друг от друга лишь оформлением и клиренсом, но технически являются идентичными.

Длина мини-версии Delica равна 3,4-метрам, а ширина составляет 1,5-метра. Под капот машины устанавливается 660-кубовый «наддувный двигатель», выдающий 64 лошадиные силы. Еще 2,7 л.с. обеспечивает ему стартер-генератор, а система полного привода микровэна реализована посредством муфты, установленной на задней оси.

Цены на Delica Mini в Японии начинаются с отметки в 1 миллион 805 тысяч йен или 1 миллион 130 тысяч рублей по текущему курсу.