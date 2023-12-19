Американцы назвали 10 очень надежных автомобилей, которые можно купить за 550 тысяч рублей или даже дешевле

Цены на автомобили за последние годы выросли не только в России, но и во всем мире. Все это привело к тому, что покупателям пришлось сильно урезать себя в выборе возраста той или иной модели, а значит столкнуться с более высоким риском поломки купленной на вторичном рынке машины.

Аналитики известного американского издания «HotCars» составили список из 10 автомобилей, которые стоят недорого (до 6 тысяч долларов или 550 тысяч рублей) и обладают высоким уровнем надежности. Часть из них сейчас можно купить и на российском рынке, но, разумеется, дороже обозначенной суммы.

10 место – BMW 328i 2010 года выпуска (80/100)

Справедливая рыночная цена – 5 тысяч 904 доллара (535 тысяч рублей)

Один из последних безнаддувных седанов в линейке BMW и, соответственно, один из самых надежных. А все благодаря 3-литровой «шестерке» N52 мощностью 230 лошадиных сил, который считается чуть ли не самым крепким мотором в гамме баварского автопроизводителя.

9 место – Ford Escape 2007 года выпуска (82/100)

Справедливая рыночная цена – 3 тысячи 822 – 5 тысяч 141 доллар (346 – 465 тысяч рублей)

Хороший вариант для любителей поездок на природу, где придется съезжать с асфальта. Из проблем, которые связаны с этой машиной, известны лишь небольшие неисправности трансмиссии и высокая вероятность появления со временем ржавчины на кузове.

8 место – Honda Civic 2007 года выпуска (82/100)

Справедливая рыночная цена – 4 тысячи 520 – 5 тысяч 877 долларов (410 – 532 тысячи рублей)

Универсальный автомобиль, который завоевал популярность благодаря надежной связки его 1,8-литрового бензинового двигателя VTEC и автоматической трансмиссии. Машина считается одним из лучших вариантов на «вторичке» не только в Штатах, но и России.

7 место – Toyota Sienna 2007 года выпуска (83/100)

Справедливая рыночная цена – 5 тысяч 262 – 6 тысяч 121 доллар (476 – 554 тысячи рублей)

Феноменальный вариант для тех, кто ищет недорогой, но очень вместительный автомобиль. А еще он очень надежен. В числе жалоб на этот автомобиль значится лишь дефект маслонапорных трубок, но он лечится грамотным профилактическим обслуживанием.

6 место – Honda Fit 2008 года выпуска (83/100)

Справедливая рыночная цена – 4 тысячи 659 – 5 тысяч 434 доллара (420 – 490 тысяч рублей)

Японская 5-дверка, привлекающая покупателей не только своей надежностью, но и хорошей управляемостью, а также низким расходом топлива. Кроме того, хэтчбек отлично подходит для представительниц «слабого» пола.

5 место – Mazda 6 2008 года выпуска (84/100)

Справедливая рыночная цена – 4 тысячи 916 – 5 тысяч 712 долларов (445 – 515 тысяч рублей)

Один из самых приятных в управлении седанов среднего размера, доступных на рынке подержанных автомобилей. «Шестерка» известна своей отличной управляемостью и динамикой. Вместе с тем, эта 4-дверка надежна и практична, хорошо подходя для ежедневных поездок.

4 место – Mercedes-Benz E350 2007 года выпуска (85/100)

Справедливая рыночная цена – 5 тысяч 563 – 5 тысяч 825 долларов (510 – 525 тысяч рублей)

W211 E-Class – хороший пример немецкой роскоши для тех, кто имеет ограниченный бюджет. Такие машины обладают приятным салоном с отделкой из кожи и дерева, спутниковой навигацией, климат-контролем, а также широким выбором двигателей от бензиновых до дизельных моторов.

Конкретно это поколение считается одним из лучших E-Class для покупки в подержанном состоянии. И не в последнюю очередь из-за надежности.

3 место – Toyota Corolla 2007 года выпуска (88/100)

Справедливая рыночная цена – 4 тысячи 751 – 6 тысяч 162 доллара (428 – 555 тысяч рублей)

Мировой бестселлер и один из самых крепких автомобилей на планете. При регулярном техническом обслуживании его двигатели способны выдерживать пробеги более 500 тысяч километров.

2 место – Mercury Grand Marquis 2007 года выпуска (88/100)

Справедливая цена – 5 тысяч 318 – 5 тысяч 697 долларов (480 – 513 тысяч рублей)

Автомобиль, который малоизвестен на российском рынке, но очень популярен на «вторичке» в США. И не в последнюю очередь благодаря своей надежности. Из минусов этого седана сами американцы выделяют лишь заднюю пневмоподвеску, которая на больших пробегах так или иначе выходит из строя и требует дорогостоящего ремонта.

1 место – Ford Taurus 2008 года выпуска (89/100)

Справедливая рыночная цена – 4 тысячи 623 – 4 тысячи 648 долларов (416 – 420 тысяч рублей)

Седан, который в России продавался и продается до сих пор под именем Mondeo, способный удивить своими качествами при езде по трассе и вместительным интерьером. Вместе с тем, он еще и чрезвычайно безотказный. Американское издание оценивает его надежность в максимально высокий балл в своей ценовой категории – 89 из 100.

В список проблем, связанных с этим автомобилем, входят лишь незначительные неисправности топливного насоса и трансмиссии, с которыми легко можно справиться при надлежащем техническом обслуживании.