Немецкую «Мечту охотника» на базе Lada Niva Pickup оценили в 4,5 млн рублей

В марте этого года «АвтоВАЗ» возобновил выпуск пикапа на базе классической Lada Niva Legend. Машина получила ценник от 1 миллиона 280 тысяч 900 рублей. Но в Европе сейчас эту модель продают в 3,5 раза дороже. И дело совсем не в санкциях.

Редакция Daily-Motor.Ru проанализировала популярный европейский классифайд, обнаружив на нем предложение нового пикапа Lada Niva, но не того, что продается в России, а версии, недоступной для наших покупателей. Речь идет о глубоко модернизированном утилитарнике, доработкой которого занимались специалисты компании Zubr.

Машина выглядит так, будто готова к съемкам нового фильма про постапокалиписис, хотя в объявлении немцы называют ее весьма лаконично – «Мечта охотника».

Главные отличия такого пикапа от оригинального, продающегося в России, заключаются в его оснащении. Автомобилю досталась защита от коррозии днища и колесных арок, а также консервация всех полостей специальной смазкой.

На кузов пикапа было нанесено покрытие Raptor, установлены расширенные брызговики и стальные диски Dotz Dakar, которые обули во внедорожные «шины».

Кроме того, у такой машины имеется «кенгурятник», шноркель, тонировка окон, тросовая лебедка на 1,6 тоны с дистанционным управлением, багажник на крыше с решетчатым полом и встроенным бортом для хранения охотничьего снаряжения, выдвижная лестница, а также сиденья, отделанные искусственной кожей со стегаными швами.

Приводит в движение машину штатный 1,7-литровый бензиновый мотор, выдающий 83 лошадиные силы. Ассистирует ему механическая коробка передач и система полного привода.

Ценник автомобиля впечатляет. Немцам предлагают купить такую «Ниву» без малого за 45 тысяч евро или примерно 4,5 миллиона рублей по текущему курсу.