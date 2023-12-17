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Немецкую «Мечту охотника» на базе Lada Niva Pickup оценили в 4,5 млн рублей

Высокая цена машины обусловлена большим списком доработок

Текст: Алексей Шмидт
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В марте этого года «АвтоВАЗ» возобновил выпуск пикапа на базе классической Lada Niva Legend. Машина получила ценник от 1 миллиона 280 тысяч 900 рублей. Но в Европе сейчас эту модель продают в 3,5 раза дороже. И дело совсем не в санкциях.

Редакция Daily-Motor.Ru проанализировала популярный европейский классифайд, обнаружив на нем предложение нового пикапа Lada Niva, но не того, что продается в России, а версии, недоступной для наших покупателей. Речь идет о глубоко модернизированном утилитарнике, доработкой которого занимались специалисты компании Zubr. 

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Машина выглядит так, будто готова к съемкам нового фильма про постапокалиписис, хотя в объявлении немцы называют ее весьма лаконично – «Мечта охотника».

Главные отличия такого пикапа от оригинального, продающегося в России, заключаются в его оснащении. Автомобилю досталась защита от коррозии днища и колесных арок, а также консервация всех полостей специальной смазкой. 

На кузов пикапа было нанесено покрытие Raptor, установлены расширенные брызговики и стальные диски Dotz Dakar, которые обули во внедорожные «шины».

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Кроме того, у такой машины имеется «кенгурятник», шноркель, тонировка окон, тросовая лебедка на 1,6 тоны с дистанционным управлением, багажник на крыше с решетчатым полом и встроенным бортом для хранения охотничьего снаряжения, выдвижная лестница, а также сиденья, отделанные искусственной кожей со стегаными швами. 

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Приводит в движение машину штатный 1,7-литровый бензиновый мотор, выдающий 83 лошадиные силы. Ассистирует ему механическая коробка передач и система полного привода.

Ценник автомобиля впечатляет. Немцам предлагают купить такую «Ниву» без малого за 45 тысяч евро или примерно 4,5 миллиона рублей по текущему курсу. 

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:Mobile.de

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