Раскрыты 5 подержанных Renault/Dacia, которые почти не ломаются

В России автомобили Renault, будучи бестселлерами несколько десятилетий, зарекомендовали себя как очень надежные. Их стремятся покупать как новыми, так и на вторичном рынке.

Как известно, в Европе многие из этих моделей продаются под брендом Dacia, и также пользуются высоким спросом.

Испанский орган «ITV» (Inspección Técnica de Vehículo), занимающийся техническим осмотром, раскрыл 5 подержанных автомобилей Renault/Dacia, которые почти не ломаются. В своем исследовании специалисты опирались на статистику по прохождению техосмотров этими автомобилями, выпущенными с 2017 года (машины пятилетки).

Sandero

Самым надежным подержанным автомобилем Renault/Dacia оказался хэтчбек Sandero. Помимо того, что он является одной из самых дешевых машин на рынке (в Испании за него просят от 13 тысяч евро или всего 1,3 млн рублей), эта 5-дверка является еще и одной из самых крепких.

Согласно статистике, такие машины не проходят техосмотр из-за поломок всего в 8,2% случаев.

Dokker

Так называемый «каблучок», считающийся одним из самых доступных коммерческих автомобилей в Европе, помимо универсальности может похвастаться еще и неплохой надежностью. «Доккеры» проваливают технический осмотр всего в 10% случаев, что является одним из лучших показателей в линейке бюджетных моделей Renault/Dacia.

Logan

Знаменитый седан, ставший настоящим бестселлером на российском рынке. Вероятность того, что он выйдет из строя и не позволит своему владельцу пройти плановый техосмотр, составляет всего 10,4%.

Lodgy

Далеко не самый популярный автомобиль в гамме Renault/Dacia, хотя с надежностью у него все не так плохо, как многим кажется. В исследовании «IVT» машина показала четвёртый результат среди всех автомобилей французо-румынского бренда с 10,9% поломок.

Duster

Замкнула пятерку самых надежных автомобилей компаний Renault и Dacia еще одна легенда российского рынка. Кроссовер, привлекающий покупателей приемлемым уровнем комфорта и технологий для своей цены, а также отличными внедорожными характеристиками.

Несмотря на то, что в РФ «Дастер» считают одним из самых надежных автомобилей Renault, в Испании с нами согласны, но лишь отчасти, и ставят его на последнее место в этом рейтинге.

Согласно подсчетам аналитиков, 5-летние Duster проваливают технический осмотр в 11,1% случаев.