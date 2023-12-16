Раскрыты 5 секретных прототипов Toyota, которые не добрались до производства

Компания Toyota – один из ведущих японских автопроизводителей, машины которого славятся своим внешним видом, качеством и долговечностью.

В этом году дизайн отделение CATLY Design Research, которое создавало экстерьер множества знаменитых моделей «Тойоты» от Celica 1978 года до Tacoma 2024, отмечает 50-летний юбилей. В честь него дизайнеры раскрыли пять секретных прототипов японской марки, которым было не суждено добраться до конвейера.

Toyota MX-1

В 1983 году CATLY разработала среднемоторный спорткар с конфигурацией, которая больше подходила автомобилям Lamborghini. Одной из главных «фишек» машины были так называемые двери-ножницы.

Автомобиль построили в натуральную величину и назвали MX-1, но дальше шоу-кара дело так и не дошло.

Toyota MX-2

Созданная в том же духе, что и MX-1, вторая интерпретация спортивного автомобиля Toyota дебютировала в 1985-м. Машина получила среднемоторную компоновку, а также могла похвастать кузовом, изготовленным из стекловолокна, и усиленным пластиком.

На этот раз инженеры «Тойоты» выбрали двери типа «крыло чайки», а также наградили машину рулевым колесом с поворотным рычагом трансмиссии, которое позволяло водителю садиться за руль с любой стороны автомобиля.

Toyota Supra A80

Еще один из секретных прототипов Toyota, задуманный в CATLY, как альтернативный взгляд на знаменитую Supra A80. Для создания этого автомобиля специалисты дизайн-центра ориентировались на «настоящий спортивный автомобиль», а не на продолжение предыдущих «Супра» в стиле Grand Touring.

Машина получила длинный, выпуклый капот, а также расположенный под ним рядный 6-цилиндровый мотор 2JZ. Спорткар попытались сделать максимально аэродинамичным с плавными и округлыми формами, но ему не хватило выраженного характера и машину так и не решились пустить в серию.

Scion NYC

Созданный для ныне несуществующего бренда Scion хэтчбек дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке в качестве концепт-кара. Машину создали для «изучения будущих тенденций в транспорте и больших городах».

Странно-выглядящий прототип с кузовом неправильной формы выделялся высотой крыши, а также низкорасположенным непропорциональным капотом, приподнятыми фарами и стилем. И всем своим видом напоминал японские кей-кары, но в число серийных автомобилей в итоге так и не вошел.

Toyota Caravan

Замкнул список секретных прототипов Toyota, которые не добрались до производства, прицеп-фургон Caravan. Разработка японских инженеров образца 1975 года не только не смогла дойти до конвейера, но даже не прошла стадию эскиза.

Прицеп задумывался как туристический фургон с ретро-дизайном, однако в руководстве Toyota решили, что такой вид техники противоречит философии компании и отправили проект в урну не дождавшись подготовки ходового прототипа.