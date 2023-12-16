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Эти автомобили ломаются чаще остальных: раскрыта десятка худших

В анти-рейтинг вошел всего один автомобиль из Японии

Текст: Алексей Шмидт
2023 Volkswagen Jetta GLI Wheel

Как известно, современные автомобили гораздо сложнее тех, что продавались раньше. Но даже несмотря на это большая часть из них по-прежнему остается надежной (по крайней мере в переделах действия гарантии). Эксперты зарубежного агентства «Marketwatch» провели исследование по этой теме и выявили машины, которые являются исключением из общего правила.

В общей сложности «Marketwatch» проанализировал более 330 тысяч транспортных средств, попытавшись выяснить, какие из них ломаются чаще остальных и считаются наименее надежными.

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Рассматривалось более 20 проблемных областей, свойственных современным автомобилям, включая как крупные неисправности, такие как поломка двигателя, так и незначительные дефекты вроде скрипа тормозов. 

Оказалось, что наименее крепкой по состоянию на конец 2023 года является продукция концерна Stellantis. В десятке худших оказались сразу четыре машины этой компании, три из которых принадлежат одному и тому же бренду – Jeep.

Кроме них в итоговый список вошли сразу два Volkswagen и по одному Ford, Volvo и Rivian.

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Что интересно, в анти-ТОП не вошел ни один автомобиль японских компаний Honda, Mazda, Toyota и Lexus. Единственным представителем «страны восходящего» солнца в этом анти-рейтинге стал пикап Nissan.

Самые ненадежные автомобили в 2023 году по версии издания «Marketwatch»:

  1. Chrysler Pacifica (14 баллов);
  2. Volkswagen Taos (18 баллов);
  3. Ford F-150 (19 баллов);
  4. Volvo XC60 (21 балл);
  5. Rivian R1T (22 балла);
  6. Jeep Grand Cherokee L (23 балла);
  7. Nissan Frontier (23 балла);
  8. Volkswagen Jetta (25 баллов);
  9. Jeep Grand Cherokee (26 баллов);
  10. Jeep Wrangler (27 баллов).
Источник:Marketwatch

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