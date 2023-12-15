В Россию начали ввозить большой кроссовер Toyota со знаменитым в Японии названием 

Долгое время в линейке моделей Toyota название Crown ассоциировалось исключительно с роскошным и надежным полноразмерным седаном, который был одним из самых желанных автомобилей в Японии среди местных покупателей. Но в 2021 году в Китае появился кроссовер, получивший это легендарное название, хоть и с приставкой Kluger. И недавно в Россию приехала свежая партия таких автомобилей.

По информации Daily-Motor.Ru, на российском рынке начались продажи «паркетников» Toyota Crown Kluger, выпущенных в четвертом квартале 2023 года. Машины собраны на совместном предприятии FAW-Toyota в «Поднебесной» и ввезены в нашу страну по параллельному импорту.

Автомобили представляют собой большие кроссоверы, длина которых переваливает за отметку в 5 метров, а размер колесной базы равен 2,8-метрам.

Несмотря на название, Crown Kluger не имеет ничего общего со знаменитым седаном Crown. Это машина, построенная на собственной платформе, и оснащенная гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового бензинового атмосферника и электромотора. Максимальная мощность системы равна 249 лошадиным силам. Привод – полный.

В арсенал «паркетника» входят современные водительские ассистенты, а также панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, цифровая «приборка» и продвинутая информационно-развлекательная система с большим дисплеем.

Что касается цен, то за начальные версии новых Crown Kluger в России сейчас просят от 5 миллионов рублей.