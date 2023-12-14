«Будет смотреться неплохо»: в Сети появилось новое фото замены Lada Granta от «АвтоВАЗа»

Компания «АвтоВАЗ» завершает работы над новой моделью B-класса, которая в перспективе станет заменой бюджетника Lada Granta. Машина должна получить название Iskra и выйти в продажу в ближайшие годы. Накануне «АвтоВАЗ» запатентовал дизайн нескольких кузовных элементов такого седана.

С помощью фотошопа авторы канала «Avtograd News» наложили их на закамуфлированные прототипы Lada Iskra, приоткрыв занавесу того, как будет выглядеть такой автомобиль.

На фотографии, получившейся в результате обработки, видно, что передняя часть «Искры» получит дизайн, схожий с Lada Vesta NG.

Машине достанется современная радиаторная решётка, визуально объединённая с нижним воздухозаборником, а также хромированное Х-образное обрамление и серебристая губа бампера.

Описание к снимку гласит следующее:

«Lada Iskra будет смотреться довольно неплохо. Осталось только дождаться 2025 года».

По последней информации, проект новой Lada Iskra готов на 90-95%. В начале декабря в Тольятти привезли пресс-формы для организации сборки этого автомобиля, но это совсем не значит, что машина появится на конвейере уже в следующем году.

Серийный выпуск Iskra собираются начать только в первом квартале 2025 года. Первым наладят производство седана (LJO), а затем к нему присоединятся версии в кузовах хэтчбек (BJO) и кросс-хэтчбек (BJO Cross).

Автомобили будут выпускаться параллельно с Granta, но в 2026-2027 годах полностью вытеснят устаревший бюджетник Lada с конвейера.