Показан автомобиль, проехавший 1,6 миллиона км, и сломавшийся всего 1 раз 

В клубе «Миллион миль» – пополнение. Информацией об автомобиле, которому покорилась заветная отметка, эквивалентная 1 миллиону 600 тысячам км, поделился блогер с YouTube-канала TFLсlassics.

В кадрах, показанных автомобильным инфлюенсером, оказался запечатлен седан Honda Accord. Машина сошла с конвейера в 1990 году, после чего ее приобрёл мужчина по имени Джо. С тех пор он успел накатать на своем «Аккорде» более 1 миллиона миль или 1,6 миллиона км.

За этот период автомобиль подвергся 185 заменам масла в двигателе. Кроме того, ему понадобилось девять ремней ГРМ, 13 комплектов тормозных колодок и 72 комплекта шин.

Единственная поломка, которая случилась с машиной за столь высокий пробег и заставила доставить автомобиль в сервис на буксире, касалась выхода из строя его топливного насоса.

Причем деталь смогла выдержать 741 тысячу миль или почти 1 миллион 200 тысяч километров.

В комментариях к видео владельца этой «Хонды» поздравляют со вступлением в клуб избранных, а также хвалят за то, как он относился к машине. Один из «комментов» гласит следующее: