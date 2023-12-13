В Испании назвали 6 дешевых китайских электромобилей, которые можно покупать не глядя

Недорогие китайские электромобили с отсутствием подобных предложений от европейских автопроизводителей постепенно становятся частью «старосветского» рынка. Их качество не всегда на высоте, но цена подкупает всё больше покупателей.

Журналисты испаноязычного издания «Periodismodelmotor» назвали шесть недорогих электромобилей из «Поднебесной», за которыми в Европе скоро начнется настоящая охота.

MG ZS

Один из самых популярных электромобилей в ЕС, который «уничтожает» местных конкурентов своей ценой, начинающейся с отметки в 32 тысячи 500 евро (3,1 млн рублей).

Машина обладает приятным внешним видом, 177-сильным электромотором, багажником объемом 448-литров, а также запасом хода от 320 до 440 километров. Более, чем достаточно для того, чтобы передвигаться как по городу, так и за его пределами.

BYD Dolphin

Названный западными журналистами одним из лучших электрических кроссоверов по соотношению цена/качество стоит от 24 тысячи 480 евро (2,4 млн рублей). И, если верить испанской прессе, по качеству сборки превосходит многие европейские модели.

Машина оснащена 240-сильным двигателем, а объем ее багажного отделения равен 345 литрам. Емкости батареи достаточно для того, чтобы проезжать без подзарядки до 427 километров.

Maxus Euniq 5

Большой, но экономичный автомобиль, который является чем-то средним между фургоном и минивэном. Стартовая цена на эту модель в ЕС составляет 47 тысяч евро (4,5 млн рублей).

Внутри смогут разместиться с большим запасом для ног до семи взрослых пассажиров, а мощность автомобиля равна 177 лошадиным силам. Единственный минус – мизерный запас хода, составляющий всего 260 километров.

DR 1.0

Компакт-кар с длиной всего в 3,2-метра, который отлично подходит для повседневного использования. Объем его багажника равен 110 литрам, чего достаточно, для того, чтобы кинуть в него сумки из супермаркета. Тогда как малый вес позволяет ехать относительно быстро даже с мотором мощностью 61 л.с.

На одном заряде DR 1.0 проезжает 210 километров, а его цена в Европе составляет минимум 26 тысяч евро (2,5 млн рублей).

BYD Seal

Седан премиум-класса, который стоит столько, сколько бюджетные электромобили (от 36 тысяч евро или 3,5 млн рублей).

Автомобиль обладает отличным дизайном, удобным салоном и 400-литровым багажником. Приводит в движение машину производительный 313-сильный электромотор, а благодаря тяговой батареи емкостью 82,5 кВт/ч на ней можно проехать без подзарядки до 570 километров.

MG 4

Закрывает список дешевых китайских электромобилей, которые советуют к покупке в Европе.

Компактный кроссовер с длиной в 4,29-метра и весом в 1730 кг стоит на европейском рынке чуть дороже 20 тысяч евро (около 1,9 млн рублей), что делает машину одной из самых дешевых «электричек» во всем «Старом Свете».

Несмотря на невысокую цену она оснащена 170-сильным электромотором и аккумулятором, способным проезжать на одном заряде до 350 километров.