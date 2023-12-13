Новый кроссовер Lada B/C-класса: что известно об одной из самых важных новинок «АвтоВАЗа»

Прошлым летом компания «АвтоВАЗ» раскрыла информацию о том, что ее инженеры приступили к работе над одним из самых перспективных проектов Lada на ближайшие годы, особенно после ухода Renault и последующего отказа от полностью новой Niva. В его основу должна была лечь архитектура, известная по модели Vesta.

В декабре 2022 года стали появляться подробности о том, какими могут оказаться размеры новинки. Тогда сообщалось, что машина может занять промежуточную позицию между моделями B и C-класса, при этом оказавшись ближе к последним.

Затем проект ждала длительная пауза в информационном освещении, но уже в середине осени этого года выяснилось, что на «АвтоВАЗе» состоялась демонстрация первых двух стилевых макетов нового кроссовера. В интернет фотографии макетов не слили, но появилось их описание.

Утверждалось, что речь идет о машине, которая получит совершенно иной дизайн, нежели соплатформенная Vesta. Кроссовер выглядел высоким, а также обладал собственными кузовными панелями.

Единственным, что роднило его с «вазовским» флагманским семейством, было само шасси, а также общий стиль оформления экстерьера и интерьера.

Информации о том, каким двигателем собираются комплектовать новинку, разумеется, пока нет. Но под капот автомобиля «просится» недавно переживший модернизацию 1,8-литровый бензиновый мотор на 122 лошадиные силы, которому присвоили индекс Evo.

По заявлению самого «АвтоВАЗа», двигатель избавили от «болячек» в виде «масложора» и выхода из строя клапанов в случае обрыва ремня ГРМ.

К этому мотору будут полагаться иностранные коробки, включая МКПП с двумя сцеплениями и бесступенчатый вариатор (разумеется, обе китайского производства). Не исключено, что они же перекочуют и в SUV.

Премьера нового кроссовера, основанного на платформе Lada Vesta, должна состояться в 2025 году.