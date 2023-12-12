Tesla Model 3 заняла последнее место в немецком рейтинге надежности

Tesla может выпускать самые желанные электромобили в мире, но это не отменяет того, что далеко не все из них являются надежными. Компания предпочитает не участвовать в опросах американского агентства «J.D.Power», чтобы не сравнивать себя с автомобилями конкурентов. Но новое исследование немецкой организации «Tuev-Verband» дает тревожное представление о том, чего можно ожидать, если купить подержанную Tesla Model 3.

Европейские специалисты проанализировали все автомобили, продающиеся в Германии, и оценили их надежность путем подсчета количества раз, которые та или иная модель провалила технический осмотр.

Напомним, в Германии техосмотр необходимо проходить каждые 2 года на автомобилях старше 3 лет.

В ходе него техническая инспекция проверяет работоспособность таких компонентов как: шасси, тормоза, рулевое управление, фары, зеркала, ремни безопасности и многое другое. Если как минимум один тест будет «завален», то машина не сможет легально ездить по дорогам страны.

В итоге худшим автомобилем для покупки и эксплуатации в самой популярной возрастной категории (от 2 до 3 лет) оказался седан Tesla Model 3. Согласно подсчетам немецких аналитиков, 14,7 процента таких машин не прошли техосмотр в этом году.

Самыми частыми проблемами, связанными с этой 4-дверкой, эксперты назвали неисправности тормозной системы.

Кроме того, специалисты «Tuev-Verband» говорят о частом выходе из строя подвески машины, возникающей вследствие повышенной нагрузки на шасси из-за тяжести ее аккумуляторов.